Milers de signatures demanen transparència en la mort de dos ossos al Pirineu

La campanya 'S.O.S Osos del Pirineu' iniciada fa tres setmanes per demanar "màxima transparència en les morts no naturals" de l'os Cachou a Les, a la Val d'Aran, i l'os tirotejat a l'Arieja ja ha reunit 43.500 signatures. L'objectiu de la campanya, promoguda per l'entitat ecologista Ipcena és "aturar la persecució dels ossos al Pirineu". Els ecologistes també demanen que es "reemplacin" els dos ossos morts, per altres dos mascles. Paral·lelament Ipcena, està duent a terme una campanya de micromecenatge per recaptar 20.000 euros per a un projecte de sensibilització social de l'os al Pirineu i en cas necessari, cobrir les costes judicials per comparèixer com una de les parts denunciants en la mort de l'os Cachou.

Recordem que la jutgessa de Vielha va ampliar a mitjans de juny el secret d'investigació del sumari i que actualment encara segueix en vigor. De moment, en aquest projecte s'han sumat 1.576 euros en aportacions a la plataforma totSuma.