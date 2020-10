Millora la situació epidemiològica al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran

La situació epidemiològica a l'Alt Pirineu i Aran ha millorat les últimes 24 hores, segons les dades ofertes per Salut. Així, el risc de rebrot de covid-19 ha passat de 331,51 a 267,27, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), ha baixat d'1,38 a 1,10. Tot i això, encara es manté per sobre d'1, el que vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Pel que fa als nous casos, en les últimes 24 hores se n'han detectat 12 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.336.

Per comarques, la situació millora en aquelles que presenten una situació més delicada. Així, a Cerdanya el risc ha baixat de 652,36 a 417,69, mentre que l'Rt ha baixat per sota d'1, passant d'1,36 a 0,88. D'altra banda, i segons dades de l'Hospital de Cerdanya, ara mateix hi ha una persona ingressada al centre amb covid-19 i dos possibles casos pendents de diagnòstic.

A l'Alt Urgell, mentrestant, la situació també ha millorat i el risc ha passat de 472,36 a 412,06. L'Rt també ha baixat, passant de 2,26 a 1,97. Segons l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, ara mateix hi ha 6 persones ingressades per covid-19 al Sant Hospital. A l'Aran, la situació també millora, ja que el risc ha passat de 358,95 a 255,21, mentre que l'Rt ha baixat d'1,24 a 0,88. Segons Salut, ara mateix hi ha dues persones de la comarca ingressades a l'hospital per covid-19.

Les úniques comarques on la situació empitjora són els dos Pallars, especialment al Jussà. En aquest cas, el risc de rebrot ja és molt alt, després de passar de 177,26 a 283,61, mentre que l'Rt segueix pujant i passa de 2,14 a 2,86. El Sobirà, per la seva banda, passa de risc baix (29,19) a risc moderat (36,47) i d'una Rt de 0,57 a una de 0,71. Finalment, l' Alta Ribagorça es manté en situació de risc zero. Segons Salut, cap d'aquestes tres comarques té persones ingressades a l'hospital per covid-19.