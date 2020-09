Millora generalitzada a l'Alt Pirineu i Aran

La situació epidemiològica de l'Alt Pirineu i Aran comença a millorar lleugerament, segons les darreres dades ofertes per Salut. En les darreres 24 hores, el risc de rebrot al conjunt de la demarcació ha començat a baixar després de diversos dies de pujada i ha passat de 587,78 a 545,77, un índex, però, que continua sent molt alt, tenint en compte que el llindar de risc alt se situa en 100. També ha baixat a taxa de velocitat de contagi (Rt), que és la que indica a quantes persones pot infectar un sol malalt de covid-19. L'ideal és que estigui per sota d'1, i a l'Alt Pirineu i Aran està per sobre, tot i que en les últimes 24 hores ha baixat d'1,74 a 1,71. Pel que fa als nous positius, en les darreres hores se n'han detectat 12, de manera que l'acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 1.108.

Aquest descens global es deu al fet que cinc de les sis comarques de la demarcació han experimentat millores les últimes 24 hores. L'única que ha empitjorat ha estat el Pallars Jussà, que ha passat d'un risc de 153,61 a un de 197,13. L'Rt, mentrestant, ha passat d'1,55 a 1,83. Ara mateix a l'Hospital del Pallars hi ha dues persones del Jussà ingressades amb covid-19, segons les darreres dades ofertes per Salut.

A la resta de comarques, la situació més delicada continua donant-se a Cerdanya, on tant el risc de rebrot com l'Rt segueixen sent molt elevats. Tot i això, la comarca encadena dos dies seguits de baixades de tots dos indicadors. El risc de rebrot, concretament, ha passat de 1.994,24 a 1.897,83, mentre que l'Rt ha baixat de 2,11 a 2,08. Ara mateix, i segons dades del mateix centre, a l'Hospital de Cerdanya hi ha cinc persones ingressades per covid-19.

A l'Alt Urgell la situació també millora, després d'un dia amb un petit empitjorament. Així, en les últimes 24 hores el risc de rebrot ha passat de 182 a 134,41 i l'Rt ha baixat d'1,2 a 1,17. A la Seu d'Urgell, i segons dades del mateix Ajuntament, el risc també ha baixat, passant de 238 a 173 i l'Rt ha davallat d'1,2 a 1,04. Ara mateix, al Sant Hospital s'hi mantenen dues persones ingressades per covid-19.

La situació també millora després de diversos dies d'empitjorament a la Val d'Aran, tot i que el territori es manté en unes xifres força altes. Així, el risc de rebrot passa de 371,88 a 356,22 i l'Rt segueix molt elevada però baixa de 2,47 a 2,21. Ara mateix hi ha dues persones de la vall ingressats a l'Espitau Val d'Aran. On la situació és millor ara mateix és al Pallars Sobirà i a l'Alta Ribagorça. En el primer cas, la comarca es manté en un risc molt baix, de14,59, i una Rt de 0,29. L'Alta Ribagorça, mentrestant, passa d'un risc moderat alt (79,80) a un de moderat baix (38,17), i d'una Rt de 0,55 a 0,26. Una persona d'aquesta comarca continua hospitalitzada.