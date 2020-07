Millora integral al voltant de l'ermita de Sant Marc

L'entorn de l'ermita de Sant Marc, a Puigcerdà, experimentarà les pròximes setmanes un canvi substancial. Tal com ha donat a conèixer el consistori, la setmana del 13 al 17 de juliol començaran els treballs d'arranjament de la zona. Tal com ha donat a conèixer el consistori, es farà l'enjardinament i sembra de la gespa, així com la instal·lació de reg, plantació d'arbrat i la col·locació de bancs i papereres. També s'arranjarà el paviment de davant de l'ermita, s'habilitarà un espai d'aparcament, s'instal·larà enllumenat, es col·locaran tancaments perimetrals per delimitar la zona i s'hi faran treballs de pintura.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que els treballs, "milloraran substancialment la zona, un dels paratges més bonics del municipi i un lloc habitual de passeig i d'esport". Així mateix, ha afegit que "serà una actuació respectuosa amb l'entorn i que s'integri bé a nivell paisatgístic".