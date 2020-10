Millores a l'espai natural del Salencar de Barruera

L' Ajuntament de la Vall de Boí ha impulsat les feines d'arranjament dels camins, dels ponts i les passarel·les de fusta de l' espai d'Interès Natural del Salencar de Barruera, una zona humida d'especial interès tant paisatgístic com biològic. Des del consistori indiquen que "amb aquesta mesura s'han millorat tant la zona de passeig com les zones de descans, perquè els veïns i veïnes i el creixent nombre de visitants que rep aquest espai cada any gaudeixin encara més del recorregut".

El Salencar és un espai molt freqüentat per famílies i gent gran, ja que compta amb diferents recorreguts planers aptes per fer caminant o amb bicicleta, així com també per pescadors gràcies a la seva facilitat d'accés al riu. Amb aquesta obra l'Ajuntament vol millorar l'accessibilitat i els itineraris d'aquest espai natural protegit.