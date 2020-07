MónNatura Pirineus anima a descalçar-se per sentir la natura

Aquest divendres s'ha posat en marxa de nou MónNatura Pirineus, a les planes de Son, al Pallars Sobirà. L'espai, gestionat per la Fundació Catalunya la Pedrera, ha reobert després de més de quatre mesos de tancament forçat pel confinament. A través d'una presentació telemàtica, el subdirector general i director de Gestió de públics de la Fundació Catalunya La Pedrera, Xavier Bas, s'ha mostrat molt satisfet de poder posar en marxa aquest equipament, així com Món Sant Benet i Món Natura Delta de l'Ebre, que també s'han obert aquest divendres, així com l'edifici de la Pedrera, que ha reobert aquest dimecres.

Bas ha remarcat que tots els equipaments s'han posat en marxa amb un seguit de mesures de seguretat sanitària per tal "d'oferir total tranquil·litat als visitants". En aquest sentit, ha apuntat que els espais de natura, en ser molt amplis, mai han presentat problemes de massificació. Tot i això, ha remarcat que ara encara es vetllarà més per evitar les aglomeracions.

Per tot plegat, ha deixat clar que en tots els equipaments es podran garantir les distàncies de seguretat interpersonals, es prendrà la temperatura a tothom que hi accedeixi, hi haurà gel hidroalcohòlic tant a l'entrada com a l'interior dels equipaments i el personal durà guants. A més, ha recordat que tothom haurà de dur mascareta i ha deixat clar que s'ha intensificat el servei de neteja i desinfecció dels espais.

Bas també ha destacat que un dels principals objectius de la Fundació Catalunya la Pedrera en relació a aquests equipaments naturals és " apropar-los al nostre públic més proper". És per això que enguany s'han introduït un seguit de novetats "per fer aquests equipaments encara més atractius per al públic local, el públic de Catalunya".

La principal novetat d'enguany de MonNatura Pirineus és l'activitat " Descalça't al Pirineu". Tal com ha explicat la coordinadora de Serveis educatius de MonNatura Pirineus, Marta Puigdomenech, es tracta d'una activitat sensorial que sorgeix amb l'objectiu de satisfer "les ganes de natura, de trepitjar herba i respirar aire fresc" que els havia transmès força gent, després de tants mesos de confinament.

En aquest sentit, ha explicat que la primera part permet caminar descalç per sobre de diferents textures naturals i, posteriorment, conèixer la natura a través dels sentits. L'altra activitat "estrella" que Puigdomènech creu que agradarà molt serà el " Viatge a les galàxies", les observacions astronòmiques nocturnes amb telescopis, que es poden fer gràcies a la pràcticament inexistent contaminació lumínica de la zona.

Puigdeomènech també ha explicat que aquest divendres ja han rebut les primeres visites, que han conegut el Centre de fauna. Aquesta, ha remarcat, és una altra de les activitats més destacades de MónNatura Pirineus, ja que "permet conèixer quins són els animals més típics del Pirineu i es poden veure exemplars de linx o de trencalòs". A banda d'aquesta activitat guiada pel centre de fauna, aquest estiu també es podran fer activitats d'orientació, de descoberta de l'ós bru i el seu hàbitat, d'alimentació d'ocells així com sortides interpretatives al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i a les bordes de Perosa, al Parc Natural de l'Alt Pirineu.