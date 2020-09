MónNatura Pirineus supera les 1.800 pernoctacions i les 3.500 activitats a l'estiu

MónNatura Pirineus ha superat aquest estiu les 1.800 pernoctacions i les 3.500 activitats. Des de l'equipament, gestionat per la Fundació Catalunya la Pedrera, s'han mostrat satisfets amb aquestes xifres, tenint en compte les dificultats derivades de la situació de pandèmia.

Concretament, des que va obrir portes el 17 de juliol, el centre ubicat a les planes de Son, al Pallars Sobirà, ha registrat 1.806 pernoctacions, totes elles en habitacions d'ús individual o familiar, ja que enguany no es comparteix habitació. En relació a les activitats, se n'han fet 3.530, "una molt bona notícia, tenint en compte que s'ha hagut de baixar la ràtio", indiquen des de l'equipament.

Pel que fa a les activitats que han tingut més èxit, aquestes han estat Fauna dels Pirineus, que han atret un 45,3% dels visitants, i Viatja per les galàxies, amb un 26,2% de les visites totals. A més, des de l'equipament assenyalen que han tingut a força gent que no s'han quedat a dormir, sinó que només han pujat a veure el centre de fauna.

Tot i que el gruix de l'estiu ja ha passat, de cara a la Diada l'equipament ha preparat una estada de quatre dies, que permetrà descobrir com es preparen els animals per a l'arribada de la neu, construir una menjadora per a ocells i descobrir curiositats de l'os bru al Pirineu. Posteriorment, el 19 i 26 de setembre i el 3 d'octubre tindrà lloc la brama del cérvol i ja hi ha gairebé 20 persones inscrites.