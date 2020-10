Mor un boletaire de 80 anys en caure per un talús a Malpàs

Un home de 80 anys ha mort en caure per un talús a Malpàs, al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, mentre buscava bolets. Segons els Bombers, que l'han rescatat sense vida, l'home havia sortit a buscar rovellons i després que no tornés a l'hora habitual i no respongués al telèfon la família ha fet un avís a les 13.41 hores. El dispositiu de rescat ha començat des del punt on hi havia el vehicle de la víctima aparcat, a una carretera de Malpàs. Al cap d'una hora efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) han trobat el cos, als peus d'un talús de desenes de metres de fondària. Bombers i Mossos han traslladat el cadàver per terra fins on esperava la comitiva judicial.

Per al rescat s'ha activat un operatiu de recerca amb un helicòpter, efectius del GRAE, una dotació del Grup Caní de Recerca (GCR) i quatre dotacions terrestres del parc de Pont de Suert. Hi ha participat també la Unitat de Muntanya i patrulles dels Mossos, així com efectius del SEM.

Rescat de tres boletaires més

Durant la recerca a Malpàs, els Bombers han rebut un avís de més boletaires perduts, en aquest cas als Prats, a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. Un home de 78 anys, una dona de 47 i un menor no trobaven el camí de tornada cap al cotxe i a les 14.32 hores han alertat els efectius d'emergències.

Un cop s'havia localitzat la víctima del rescat a Malpàs i l'helicòpter ja no era necessari en aquell operatiu, ha iniciat la segona recerca, que ha acabat les 15.32 hores quan els efectius han vist la família extraviada. No han necessitat assistència mèdica i han estat conduïts fins al seu cotxe.