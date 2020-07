Multes de fins a 400 euros per obstaculitzar la treta de neu

L'Ajuntament de Naut Aran ha aprovat aquesta setmana l'ordenança que regula l'estacionament de vehicles al municipi. El document estableix què es pot fer i què no, i en quines condicions es pot estacionar o pernoctar dins del vehicle. D'aquesta manera, l'Ajuntament es dota d'una eina jurídica per poder sancionar algunes accions incíviques que, en alguna ocasió, poden causar perjudicis a la resta de la ciutadania. Cal tenir en compte que Naut Aran és un municipi amb una forta afluència turística, tant a l'hivern, amb l'estació de Baqueira Beret com a principal atractiu, com a l'estiu, amb l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Així doncs, en un municipi amb abundants nevades a l'hivern, i on sovint cal que les màquines llevaneu actuïn per garantir la circulació de vehicles, l'ordenança qualifica d' infracció greu estacionar de manera que s'obstaculitzin els punts d'evacuació de neu per part de les màquines llevaneu o que impedeixin el seu pas. Dues situacions que es poden sancionar amb multes d'entre 201 i 400 euros. En cas de reincidència en un mateix any, la sanció es pot enfilar fins als 600 euros.

L'ordenança també estableix en quines condicions es pot pernoctar dins d'un vehicle estacionat a la via pública, una regulació més encarada a l'estiu. En aquest sentit, l'ordenança estableix que no es pot estacionar, aparcar o pernoctar dins d'un vehicle en un aparcament públic més de set dies seguits, o més de 48 hores en cas de nevades per tal de facilitar la neteja de la neu.

A més, preveu sancions de fins a 200 euros per aquelles persones que estacionin, aparquin o pernoctin dins de les zones prohibides dels aparcaments públics o vies urbanes del municipi; treguin a l'exterior del vehicle tendals, potes estabilitzadores o anivelladores, taules, cadires o qualsevol altre mobiliari, estris o utensilis domèstics. També es pot sancionar amb aquesta quantitat la neteja de vehicles en aparcaments públics o vies urbanes; la pernoctació dins d'un vehicle estacionat en una zona amb risc d'inundabilitat o ocupar més espai de l'establert a la plaça d'aparcament.