El Museu de Llívia programa una quinzena d'activitats durant l'agost

El Museu de Llívia ha programat una quinzena d'activitats per a tots els públics durant aquest mes d'agost. Així doncs, es farà una nova edició dels 'workshops' de plantes medicinals, també hi haurà noves sessions de les visites guiades Descobrir Llívia, així com la presentació d'un joc de descoberta del museu per als més petits de la família.

Les activitats començaran el pròxim dissabte 1 d'agost a les 10 h amb els 'workshops' de plantes medicinals. Aquest any, s'ofereixen un total de quatre tallers: aromateràpia per a la dona (01/08); cosmètica facial i capil·lar (08/08); elaboració de desodorant i pasta de dents (15/08); i farmaciola natural per a pujar les defenses (22/08). Els tallers tenen una durada de tres hores i mitja i van a càrrec d'Òria cosmètica natural i artesanal, i Dona Cura. Tots ells són teòrico-pràctics, l'aforament és limitat i les inscripcions es poden fer al mateix museu i pròximament també en línia.

Pel que fa a les visites guiades Descobrir Llívia, organitzades pel museu, segueixen amb noves sessions tot el mes d'agost. El divendres 7, 14, 21 i 28, i el diumenge 2, 9 i 30 es podrà fer la ruta "Les cinc icones de Llívia", que fa un passeig per a les considerades cinc icones de la vila: el fòrum romà, el castell, l'enclavament, l'església de Nostra Senyora dels Àngels i el museu i l'antiga farmàcia Esteva. La visita comença a les 10h, té una durada de dues hores aproximadament i es recomana portar barret per al sol, aigua per hidratar-se i anar-hi ben calçat, ja que es tracta d'un recorregut pels diferents punts de la vila. El diumenge 16, mentrestant, es podrà fer la visita "La Llívia del Tractat dels Pirineus", i el diumenge 23 la visita "La Llívia romana". Les visites guiades Descobrir Llívia seguiran al mes de setembre i octubre.

D'altra banda, a partir de l'1 d'agost els més petits de la família podran anar a descobrir el museu amb el joc de descoberta "Les mil històries del museu". De la mà de la conservadora de l'equipament, hauran de resoldre enigmes, mostrar les seves habilitats d'observació i descobrir què expliquen algunes de les peces que hi ha al museu. L'edat recomanada és de sis a dotze anys i és necessari l'ús d'un telèfon mòbil. El joc de descoberta està inclòs amb l'entrada al museu. A més, també es pot visitar l'exposició "Esteva. Els nous objectes de la farmàcia de Llívia", posposada novament fins al 4 d'octubre.