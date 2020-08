Nargó manté la XXXI Baixada dels Raiers

El pròxim 15 d'agost a les 12 del migdia se celebrarà la tradicional baixada de rais pel riu Segre que, des de fa 31 anys, organitza l' Associació dels Raiers de Nargó. Els actes preparatoris -sempre duts a terme amb les màximes mesures de seguretat- duraran poc més d'una setmana. Començaran el dissabte dia 8 d'agost amb la clàssica tallada i recollida de redortes, destinades a lligar els troncs. A tal efecte, els raiers i acompanyants es trobaran a les set del matí al bar de la Societat. Entre els dies 10 i 14 d'agost, de 17:30 a 20:30 h es muntaran i lligaran els diversos trams a la plaça de l'Ajuntament, activitat pràctica i didàctica d'un gran interès per a tots aquells que vulguin conèixer la manera com es duia a terme aquesta ancestral activitat. Finalment, el dia 15 d'agost, la jornada començarà amb un esmorzar de germanor al cafè de la Societat, a les 8 hores i, a continuació, a les 10, s'iniciarà l'enraiada. La sortida dels rais Segre avall serà a les 12 del migdia i anirà des dels clops de Fígols fins a la cua del pantà; hi haurà un vermut popular gratuït.

A les 14 hores, a la plaça de L'Ajuntament, es distribuirà -prèvia presentació del tiquet corresponent- un dinar popular que, per raons de seguretat, aquest any serà per endur. A les 16 hores se celebrarà la tradicional ofrena floral a la font de la Dona del raier. Enguany, a diferència d'alguns anys anteriors, no hi haurà el recital del conjunt El Darrer Tram, tan apreciat per molts espectadors.