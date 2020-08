Coll de Nargó fa un pas més i prohibeix l'accés a les basses del Codó

L'Ajuntament de Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, ha fet un pas més per intentar evitar les aglomeracions de banyistes a les basses del Codó i a les altres basses i salts dels rius Sallent i Valldarques. A principis de juliol, el consistori va aprovar un decret de prohibició del bany en aquesta zona, per tal d'evitar aglomeracions tenint en compte la situació de pandèmia derivada del covid-19. Tot i això, els Mossos d'Esquadra han fet arribar a l'Ajuntament un informe on constaten que a diari s'hi concentren grans quantitats de persones, que segueixen anant a banyar-s'hi, tot i la prohibició.

Davant d'aquest fet, s'ha promulgat un nou decret d'alcaldia on el batlle, Martí Riera, ha decretat que "atesa la insolidaritat de la gent que provoca aquestes aglomeracions, en no considerar-se corresponsable de la salut pública, sent aquesta corresponsabilitat obligació de tothom" s'ha decidit " prohibir fins a nova ordre l'accés en general, excepte pels veïns i serveis autoritzats i/o d'emergències, als espais naturals de les basses de Codó i altres basses i salts dels rius Sallent i Valldarques".

En declaracions a l' Ara Pirineus, Riera ha explicat que la mesura es pren a petició dels Mossos d'Esquadra, per tal de facilitar-los la feina a l'hora d'evitar aglomeracions. "Ara es troben que només poden fer fora a la gent que està a dins de l'aigua, però no poden dir res als que estan fora, ja que el decret d'alcaldia prohibeix únicament el bany", explica Riera. L'alcalde lamenta que "els Mossos hi passen almenys tres cops al dia però òbviament no s'hi poden quedar de forma permanent i el cas és que, a la que marxen, allò es torna a omplir".

Per tal de deixar clara aquesta prohibició d'accés, es col·locarà una cadena al principal camí de les basses. Tot i això, Riera ha assenyalat que fa uns dies els Mossos ja hi van posar una cinta barrant-hi el pas i la gent la va arrencar per seguir accedint a les basses. Riera ha deixat clar que en cap cas hi ha un ànim sancionador, sinó que únicament es volen evitar les aglomeracions. "És una decisió que no ens agrada prendre, ja que som conscients que és estiu, fa calor i ve de gust banyar-se a les basses com cada any, però la situació sanitària és la que és i com hi hagi un contagi allà seria impossible seguir-ne la traçabilitat", ha indicat.