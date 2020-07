Naus contenguts audiovisuaus entà promòir er aranés

A compdar de seteme s’emeterà 'Èm çò qu’èm' en Lleida TV, era prumèra sèrie en aranés, protagonizada per ua intelligéncia artificiau expèrta ena lengua pròpria d’Aran e d’auti personatges interpretadi per actors e actrius aranesi e rodada integrament en nòste territòri. Eth Departament de Cultura e Lengua deth Conselh Generau a revirat es guions e supervisarà era correccion lingüistica deth rodatge dera naua sèrie en aranés Èm çò qu’èm, produsida per Lleida TV e era productora audiovisuau Kionalia Project, damb era finalitat de hèr a arribar era lengua a un public extens en un format pòc explotat.

“Tath govèrn deth Conselh Generau d’Aran era qüestion lingüistica ei un ahèr clau pr’amor que sense era lengua non existirien ne era singularitat aranesa ne eth nòste autogovèrn” afirme eth sindic d’Aran, Francés Boya, que hig: “auem de profitar un esturment tan potent coma son es contenguts audiovisuaus entà arribar a mès gent e normalizar e divulgar er aranés autant laguens dera Val d’Aran coma dehòra”.

Era passada setmana se realizèc eth casting dera sèrie ena sala Era Audiovisuau de Vielha, en quau participèren ua trentea de persones de totes es edats. 'Èm çò qu’èm' aurà un totau de 15 capítols e serà protagonizada pera intelligéncia artificiau SIA, ua expèrta ena lengua pròpria d’Aran, acompanhada de d’auti personatges. Eth rodatge dera sèrie aurà lòc a finaus de junhsèga en diuèrsi endrets dera Val d’Aran e s’estrearà en mes de seteme en Lleida TV.