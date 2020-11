Naut Aran destinarà 60.000 èuros a subvencionar era educacion des estudiants deth municipi

Er Ajuntament de Naut Aran destinarà 60.000 èuros a subvencionar era educacion des estudiants de Naut Aran entà ajudar economicament as familhes deth municipi.⁣ ⁣Es ajudes se fraccionarien en quate airaus: eth pagament de libres, d'ordenadors, dera matricula des escolans damb estudis universitaris o grads mejans e superiors que non se hèsquen ena Val d'Aran e entà corbir es despenes de mobilitat qu'aurien ath long der an es persones que non viuen en sòn municipi o comarca.⁣ ⁣

En aguest sens, entà accedir ad aguestes aportacions cau èster empadronat e víuer permanentaments en Naut Aran aumens pendent es darrèri cinc ans, auer 25 ans o mèns, e presentar es corresponentes factures entà arténher aguest benefici sociau.⁣ ⁣En totau, un estudiant de Naut Aran que corse uns estudis superiors coma per exemple era universitat, poderie arribar a auer ua subvencion d'enquia 1000 èuros, e es que corsen cicles formatius de grad mejan o superior de formacion professionau enquia 700 èuros.⁣

Eth periòde entà realizar es tramits entà obtier es subvencions finalize eth 21 de deseme deth 2020. Eth baile Cesar Ruiz Canela considère qu’aguesti ajuts "seràn fòrça importants entàs familhes de Naut Aran".