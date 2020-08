Naut Aran lidera el nombre de rescats aquest estiu

Naut Aran és el municipi de Catalunya on els Bombers han hagut de fer més rescats en el que portem d'estiu. Així ho han donat a conèixer des del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) a l'ACN. Concretament, el cos de Bombers/Pompièrs ha hagut d'intervenir en 31 ocasions en els darrers dos mesos i mig. El Pallars Sobirà, amb 47 actuacions en el global de la comarca, i la Vall de Boí, a l'alta Ribagorça, també se situen a la part alta de la llista. A la Cerdanya sota administració gironina, mentrestant, se n'han fet sis.

El sergent del GRAE, Alfons Estelrich, ha explicat que l'aposta pel turisme proximitat s'ha notat i ha fet que aquest estiu hi hagi hagut un increment dels rescats al medi natural. Així, en el global de Catalunya, des del juny els Bombers han hagut de fer 522 serveis, un 23% més en relació al mateix període de l'any passat. Esterlich també ha advertit que encara hi ha un nombre important de persones que van mal equipades a la muntanya, on es produeixen la majoria de rescats.

En concret, a la muntanya, el nombre de serveis que han de fer els Bombers s'ha incrementat respecte l'any passat, tot i la caiguda dràstica que hi va haver durant el confinament. El problema, però, és que l'augment de gent que hi ha anat aquest estiu ha fet créixer prop d'un 20% els darrers mesos els rescats. Esterlich també ha destacat l'increment que hi ha hagut especialment en rius i gorgues d'arreu de Catalunya. Els motius dels accidents estan relacionats, habitualment, amb relliscades en roques o en imprudències, com no calcular la profunditat.

El sergent ha indicat que també han hagut de fer força sortides per buscar persones que s'havien desorientat. En aquest sentit, Esterlich ha recordat la importància del telèfon mòbil per poder "guanyar temps". "Tothom hauria de saber enviar una ubicació i ens facilitaria molt les coses", ha apuntat. A més, el sergent ha posat en valor el fet de tenir aplicacions per saber la meteorologia especialment a muntanya, que és molt canviant. "Cal preparar-se bé les rutes i tenir recursos si tenim problemes", ha assenyalat.