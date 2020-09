La sala Sant Domènec va ser l'escenari escollit. Les dues-centes il·lustracions que conformen l'obra 'Il·luminacions', de l'artista urgellenc Perico Pastor, van esdevenir un reforç de luxe, com si es tractés d'un grup d'aficionats que animen sense descans el seu equip quan juga a casa enfront d'un rival directe. Sota l'atenta mirada de les versions il·lustrades de La Bíblia, La Vida de Sinuhè i el Llibre de les Bèsties vam presentar l' agenda d'activitats d'estiu promoguda des de l'Ajuntament. L'oferta, una trentena de propostes pensades per a tots els públics i organitzades des de diferents àrees del consistori en col·laboració amb el teixit associatiu local i comarcal, tenien la cultura com a eix central.

Les sensacions es movien entre l'alegria d'oferir a la ciutadania una programació cultural (després de gairebé quatre mesos sense activitat amb públic), la incertesa de l'evolució de la pandèmia durant l'estiu i la resposta de les veïnes i veïns de la Seu i Castellciutat. La crisi sanitària ens havia posat molt difícil l'elaboració de l'agenda, ja que calia adaptar els espectacles, espais i instal·lacions als protocols de seguretat sanitaris. Sens dubte, tot un repte per al nostre consistori. Malgrat les adversitats que es dibuixaven, però, era important destacar el nostre missatge: necessitem la cultura. Ras i curt. L'activitat cultural és diversió, felicitat, identitat, reflexió, coneixement i llocs de treball, entre moltes altres coses. I per gaudir-la, per consumir-la en aquest context que estem vivint, calia acompanyar el missatge dels conceptes mascareta, distància, higiene i reserva prèvia per tal de controlar l'aforament.

Quina va ser la resposta de la ciutadania? Doncs moltes ganes de viure i veure concerts, circ, representacions teatrals, presentacions de llibres, tallers, exposicions, i visites guiades. Pràcticament la totalitat de les activitats programades van penjar el cartell d'aforament complet, algunes de les quals amb força dies d'antelació. Prop de 4.000 persones van poder gaudir de l'oferta cultural d'aquests dos mesos desenvolupada en espais com la plaça Joan Sansa, el claustre de Lluís Racionero, el Rafting Parc, la sala Sant Domènec o Castellciutat. La combinació d'uns índexs sanitaris favorables, la feina coral de les diverses àrees de l'Ajuntament, juntament amb el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, els professionals artístics i el teixit associatiu, i la responsabilitat ciutadana, ens havia permès tirar endavant la programació lúdica i cultural d'un estiu molt estrany.

Amb aquesta experiència, alegria i optimisme afrontàvem la celebració de la Festa Major. Enguany atípica i responsable. Amb molts menys actes que en anteriors edicions però adaptada a l'excepcionalitat de la situació sanitària i amb la cultura, novament, amb un paper destacat. Però no va poder ser. Pocs dies després de la presentació del programa, la situació epidemiològica al municipi va empitjorar i això ens va obligar a suspendre la Festa Major. Tot i la cancel·lació, vam transmetre al sector cultural que la voluntat de l'ajuntament de la Seu d'Urgell és el de programar, pròximament i sempre que els índexs epidemiològics siguin bons, alguns dels actes que s'havien de dur a terme durant la Festa Major.

El camí que tenim al davant serà, sens dubte, una qüestió d'equilibri entre la necessitat de preservar i garantir la seguretat sanitària de la ciutadania i l'accés a la cultura.