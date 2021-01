Netflix cerque figurants entà participar en rodatge dera sua pellicula ena Val d’Aran

Era Val d’Aran, mès concretament eth pòble d’Arties, siguec escuelhuda per Netfix coma scenari dera sua naua pellicula “A mil kilómetros de la Navidad”, era prumèra produccion nadalenca espanhòla dera famosa plataforma de streamig. Ara, eth rodatge d’aguest longmetratge s’apròpe e Netflix cerque òmes e hemnes d’entre 16 e 65 ans entà hèr de figurants es dies 2, 3, 4 e 5 de hereuèr. Es persones interessades auràn d’enviar ua fòto actuau, telefòn e lòc de residéncia e envia’c per corrèu electronic a casting3@temps.es.

“Er interès de Netflix pera Val d’Aran, en prumèr lòc damb eth rodatge de “The Crown” que, malerosament, non se podèc amiar a tèrme pr’amor dera pandèmia, e ara damb “A mil kilómetros de la Navidad”, daurís ua interessant possibilitat economica ath nòste territòri coma scenari d’aguest tipe de produccions cinematografiques”, afirmaue eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Juan Antonio Serrano.

Pera sua part, eth eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Josep Canut, manifestaue que: “aguestes produccions compòrten ua promocion a nivèu internacionau que pòt repercutir de forma fòrça positiua en nòste torisme, ath delà der impacte economic qu’a entara Val d’Aran eth pròpri rodatge en si madeish”.

“A mil kilómetros de la Navidad” ei ua comèdia protagonizada per actor Tamar Novas, dirigida per Álvaro Fernández Armero, damb guion de Francisco Arnal e Daniel Monedero, e produsida per Kiko Martínez. Eth rodatge s’amiarà a tèrme entre Madrid, Arties e Benasque e era sua estrea ei prevista entath Nadau de 2021.