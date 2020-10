Neu a 1.000 metres i cadenes a la Bonaigua

L'episodi de neu de les darreres hores, que de fet encara continua en alguns punts del Pirineu a hores d'ara, ha tornat a tenyir de blanc les cotes mitjanes i altes de l'Alt Pirineu i Aran i en alguns casos ha deixat ja els primers gruixos considerables de la temporada. Al llarg d'aquest dimecres i matinada de dijous la cota de neu ha baixat fins als 1.000 metres en diversos punts del territori, bàsicament a la cara nord i àrees d'influència. Aquest episodi ha provocat algunes afectacions viàries i, de fet, aquest dijous al matí encara són obligatoris els equipaments especials per creuar el port de la Bonaigua.

Més imatges de Baqueira 1600, com es veu al video un bon pam de neu.

Quines ganes d’hivern‼️🤩 #projecte4estacions pic.twitter.com/vSfKMfMP5E — Projecte 4 Estacions (@4estacions2) October 15, 2020

La nevada ha deixat alguns gruixos de neu importants per l'època de l'any, com ara 34 centímetres a Certascan (cota 2.400 metres), al Pallars Sobirà o 33 centímetres a la Bonaigua (a 2.266 metres), a cavall del Sobirà i l'Aran, segons les dades recollides per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. La nevada ha estat més moderada a la resta del territori però s'han acumulat fins a 7 centímetres de neu a Salòria, a l'Alt Urgell (cota 2.451) i 4 a Prat d'Aguiló (cota 2.143) i 3 a Malniu (cota 2.230), en tots dos casos a Cerdanya.

Una altra nevada arriba a #LaMolina!❄️❄️ @alexmegapc ja tenim el primer video de "les tauletes" de la temporada 😜😜 pic.twitter.com/zSoqCItlOb — La Molina (@SnowLaMolina) October 14, 2020

Nevadeta inesperada per començar a salivar!!!! pic.twitter.com/o0aFo0AvV7 — Tuixent - La Vansa (@TuixentLaVansa) October 14, 2020

Les nevades han deixat ben blanques la majoria d'estacions d'esquí pirinenques i en alguns casos, com a Baqueira, han permès acumular més d'un pam de neu. En altres, mentrestant, la precipitació ha estat més minsa, però ha anat bé per seguir humitejant i refredant el terreny per preparar-lo per a l'inici de la temporada.