Nevada generalitzada a l'Alt Pirineu i Aran

La nevada que afecta bona part de Catalunya i de la península Ibèrica també s'ha generalitzat a l'Alt Pirineu i Aran. El fet que la borrasca vingui del sud, juntament amb el fred acumulat al fons de les valls i les conques, ha fet que zones com el Pallars Jussà o el sud de l'Alt Urgell, on no és habitual que hi nevi de forma considerable, comencin a acumular gruixos destacables.

Primera nevada de l’any a la Seu. Les brigades ja estan, des de bon matí, treballant per millorar els accessos, primer als serveis essencials i després a la resta. Aneu amb compte i sigueu prudents. pic.twitter.com/FXlLt4OPss — Ajuntament de la Seu (@ajlaseu) January 9, 2021

Primera nevada de l'any a #Organyà. Cal que anem en compte! pic.twitter.com/QaBPG05861 — Ajuntament Organyà (@AjOrganya) January 9, 2021

De fet, en zones del sud de la vegueria hi ha nevat tant o més que en indrets on és molt més habitual que ho faci, com ara a l'Aran o el nord del Pallars Sobirà. A Tremp, per exemple, a mig matí s'hi havia acumulat al voltant d'uns 10 centímetres de neu, una quantitat similar a l'acumulada a les estacions d'esquí d'Espot, Port Ainé o Boí Taüll, situades molt més al nord.

Bon dia des de #PortAiné!



❄ La #Filomena ens ha deixat per ara uns 10cm de neu i una temperatura de -3.3º C. 🌡 #PortAiné #RespiraNatura pic.twitter.com/iHPTQXnrJn — SkiPallars (@SkiPallars) January 9, 2021

Bon dia des de #BoíTaüll!



❄❄ La #Filomena ens ha deixat per ara uns 10cm de neu.

🌡 Ara mateix amb una temperatura de -2.8º C. #BoíTaüll #RespiraNatura pic.twitter.com/ccqPcrHwJv — Boí Taüll (@boi_taull) January 9, 2021

Bon dia des de #LaMolina!



Per aquí la #Filomena ens ha deixat per ara 10-15cm. ❄❄

🌡 Ara mateix amb una temperatura de -3.7º C. #LaMolina #RespiraNatura pic.twitter.com/U5L490oKJ7 — La Molina (@SnowLaMolina) January 9, 2021

La nevada també està tenint afectació a diverses carreteres de l'Alt Pirineu i Aran. Així, aquest migdia de dissabte és obligatori circular amb equipaments especials a les principals vies de comunicació del territori: a la pràctica totalitat de l'eix pirinenc i de l'N-230 al seu pas per la demarcació, així com a diversos trams de la C-13, al coll de Comiols, a la carretera de Tremp al Pont de Montanyana a través del coll de Montllobar o a les carreteres de titularitat de la Diputació de Lleida als Pallars Jussà i Sobirà, entre altres.