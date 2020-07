La Noguera Pallaresa incrementarà el cabal per garantir la Diada dels Raiers

El rai que baixarà aquest diumenge entre la presa de Llania, a la Pobla de Segur, i el Pont de Claverol comptarà, com de costum, amb una "ajuda" extra. Endesa, que gestiona les centrals hidroelèctriques de la zona, ha donat a conèixer que un any més col·laborarà amb la festa, tot garantint un major cabal d'aigua al tram on es fa la baixada. Així doncs, entre les deu del matí i les dues del migdia, aquell tram de la Noguera Pallaresa comptarà amb un cabal de 22 metres cúbics d'aigua per segon, per tal de garantir que el rai tingui prou corrent per a poder fer el descens amb garanties.

Aquest volum fluvial s'aconseguirà gràcies a la gestió dels embassaments de la capçalera de la Noguera Pallaresa, és a dir, mitjançant la posada en funcionament de les centrals de la Torrassa i Llavorsí, que gestiona l'empresa. El desembassament començarà a la central hidroelèctrica de la Torrassa la mitjanit de dissabte a diumenge i durarà fins a les vuit del matí. D'aquesta manera s'aconseguiran 12 m3/s. El volum total d'aigua desitjat s'obtindrà amb l'actuació que tindrà lloc a la central hidroelèctrica de Llavorsí. Aquesta deixarà anar més aigua des de les dues de la matinada fins a les deu del matí del diumenge. Aquesta aigua arribarà a la presa de Sossís, just a sobre d'on comença el recorregut del rai, i des d'allà es gestionarà que el cabal sempre sigui l'adequat.