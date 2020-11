La part alta del Noguera Pallaresa podria rebre el distintiu de 'riu salvatge'

L'Alt Noguera és un tram d'uns deu quilòmetres de la Noguera Pallaresa que transcorre entre la Val d'Aran i el Pallars Sobirà. El Parc Natural de l'Alt Pirineu vol aconseguir la certificació Wild River (riu salvatge), una etiqueta de qualitat que defineix els rius amb molt bon estat de conservació i poques alteracions en el seu recorregut. El certificat es va crear a França el 2007 en creure que la Directiva Marc Europea de l'Aigua és insuficient. Per contrarestar les amenaces als rius salvatges, es va formar un grup a França que certifica els Wild Rivers per protegir-los. Es tracta de l'European Rivers Network (ERN), una ONG dedicada a la preservació i la gestió sostenible de l'aigua i els rius.

Concretament, el certificat reconeix els rius o barrancs que s'han mantingut intactes i que han escapat de qualsevol canvi important en la seva forma natural. En aquests rius no hi ha cap alteració com ara barreres contra inundacions, canals de rius canviants, terraplens o centrals hidroelèctriques i durant el temps han mantingut l'aigua cristal·lina.

Per la seva banda, l a Federació de Pesca de Lleida va més enllà i ha demanat al Parc Natural que doni suport a la seva proposta per sol·licitar que la Generalitat demani la declaració de la capçalera de la Noguera Pallaresa com a Reserva Natural Fluvial en el mateix tram que seria Wild River. A l'Alt Pirineu, només gaudeixen d'aquest certificat la Noguera de Tor, la Noguera Vallferrera i la capçalera de la Noguera Ribagorçana. Per aconseguir aquest certificat, s'haurà de fer d'acord amb el Conselh Generau d'Aran i l'Ajuntament de Naut Aran, donat que un tram d'aquest riu transcorre per la Val d'Aran.

La figura legal de la Reserva Natural Fluvial és la reconeguda per la Legislació d'Aigües. De Reserves Naturals Fluvials a la part de la demarcació hidrogràfica Conques Internes de Catalunya n'hi ha 38. A la conca del Segre, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) té reconegudes cinc Reserves Naturals Fluvials. La Federació de Pesca vol augmentar les Reserves a la part catalana que desemboca a l'Ebre donat el bon estat dels rius del Pirineu.

Es tracta d'una figura de protecció hidrològica que en cas de destinar recursos per la investigació sempre s'opta per trams de rius de Reserva Natural Fluvial i la Federació de Pesca de Lleida, creu que els rius del Pirineu no n'han de quedar al marge. A les Reserves Naturals es determinen els cabals ecològics, entenent com a tals aquells que mantenen com a mínim la vida piscícola que de manera natural habitaria o pogués habitar al riu, així com la seva vegetació de ribera. Les reserves naturals fluvials també tenen la finalitat de preservar, sense alteracions, aquells trams de rius amb escassa o nul·la intervenció humana.