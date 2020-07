Nou ingrés per covid-19 a la Seu després de 3 mesos sense hospitalitzacions

L'Hospital de la Seu d'Urgell ha viscut en les darreres hores l'ingrés d'un malalt afectat per covid-19, després de gairebé tres mesos sense hospitalitzacions. Tal com ha donat a conèixer a través de les xarxes socials l'alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, es tracta d' un jove amb afectació respiratòria.

Davant d'aquest fet, Fàbrega ha remarcat que "ja vam dir que aquesta pandèmia no s'havia acabat, ni molt menys, i que anàvem tenint casos tant a l'Alt Urgell com a tota Catalunya". Fàbrega, metge de professió, ha afegit que " aquesta setmana serà molt important per veure l'evolució de la segona ondada."

Justament, en les darreres hores el Departament de Salut ha notificat un nou cas de covid-19 a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, després de tres dies sense nous positius. D'aquesta manera, des que va començar la pandèmia, en aquesta regió s'hi ha infectat 530 persones, 105 de les quals en residències, i han mort 30 persones.