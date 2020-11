Nova defunció per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell

El Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha registrat una nova defunció derivada del covid-19. Es tracta de l'onzena que es produeix al centre en aquesta segona onada de la pandèmia, segons les dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Ara mateix, al centre hi ha onze persones ingressades per covid-19.

Pel que fa a les dades epidemiològiques, aquestes segueixen millorant al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. Segons les dades ofertes per Salut, en les últimes hores al conjunt de la regió sanitària el risc ha baixat de 679 a 639, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha caigut d'1,18 a 1,07. Recordem que si aquesta es manté per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. En canvi, quan baixa per sota d'1 i s'hi manté de forma estable es considera que el virus retrocedeix. Pel que fa als nous positius, en les últimes 24 hores se n'han notificat 43, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia ja és de 2.356.

Per comarques, destaca el cas de l' Alt Urgell, que en les últimes hores ha aconseguit situar l'Rt per sota d'1. Concretament, ha passat d'1,03 a 0,92, mentre que el risc ha baixat de 675 a 614. A Cerdanya, la situació també millora, tot i que segueix amb l'Rt encara per sobre d'1. En les últimes 24 hores, aquesta taxa ha baixat d'1,53 a 1,18, mentre que el risc ha caigut de 1.145 a 967. Segons el mateix centre, ara mateix a l'Hospital de Cerdanya hi ha 5 persones ingressades per covid-19 i 2 més pendents de diagnòstic.

La situació també segueix millorant al Pallars Sobirà, que en les últimes 24 hores també ha vist com l'Rt baixava per sota d'1 passant justament d'1 a 0,98. El risc, mentrestant, ha baixat de 773 a 658 i també ha anat a menys el nombre de persones de la comarca ingressades a l'hospital per covid-19, de 5 a 3.

Per contra, la situació segueix empitjorant al Pallars Jussà, on l'Rt ha pujat d'1,63 a 2,27 i el risc ha crescut de 215 a 375. Cal tenir en compte, però, que en zones amb baixa densitat de població, la detecció d'uns pocs casos fa que els índexs pugin d'una manera molt ràpida.

Això és justament el que ha passat a l' Alta Ribagorça, on la detecció d'una vintena de casos les últimes setmanes ha fet disparar els indicadors. En les últimes 24 hores, però, aquests han començat a baixar, i l'Rt ha caigut de 3,50 a 3,14, mentre que el risc ha baixat de 1.619 a 1.454. Finalment, a l' Aran el risc ha pujat de 884 a 895 però l'Rt ha caigut d'1,57 a 1,47. Segons Salut, hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19.