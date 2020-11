Nova defunció per covid-19 a l'hospital de la Seu d'Urgell

El Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha registrat una nova defunció derivada del covid-19, la setena des del mes d'agost. Recordem que el centre encara està gestionant un brot detectat fa uns dies i que, a hores d'ara, manté a 15 pacients aïllats, cinc dels quals ingressats a la Fundació Sant Hospital i 10 més confinats al seu domicili. A més, des del centre hospitalari també han informat que el brot afecta 12 professionals i a una estudiant en pràctiques. Una d'aquestes persones està ingressada en un altre centre, mentre que la resta son asimptomàtics o tenen símptomes lleus.

A dia d'avui al Sant Hospital hi romanen ingressats 12 pacients per covid-19. En total, al centre hi ha ara mateix 26 pacients ingressats. L'altre centre pirinenc que ha ofert dades aquest dimarts és l'Hospital de Cerdanya, que ha comunicat que ara mateix té 5 pacients ingressats per covid-19 i un altre que està a l'espera de diagnòstic. Salut encara no ha actualitzat les dades sobre la situació epidemiològica corresponents a aquest dimarts per problemes tècnics.