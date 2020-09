Noves restriccions a Puigcerdà per combatre el covid-19

Puigcerdà ha recuperat des d'aquest dimecres diverses restriccions encaminades a combatre el covid-19. D'una banda, l'Ajuntament ha decidit prohibir l'accés als parcs infantils així com a les zones poliesportives a l'aire lliure dels parcs públics de tot el municipi. Tal com ha donat a conèixer el mateix alcalde, Albert Piñeira, a través de les xarxes socials, aquesta mesura és vigent des d'aquest mateix dimecres i fins a nou avís.

D'altra banda, l'Hospital de Cerdanya ha tornat a restringir les visites a pacients hospitalitzats. Així, els adults no en poden rebre i els menors i les persones vulnerables poden tenir un sol acompanyant. Aquestes mateixes normes també s'apliquen als acompanyants a les consultes externes i a urgències.

Tot plegat es fa per mirar de frenar els contagis, en un moment en què el risc a la capital cerdana és molt alt. Concretament, i segons les darreres dades facilitades per Salut (corresponents al 12 de setembre), el risc de rebrot al municipi de Puigcerdà és de 1.104, quan el llindar de risc alt és 100. Pel que a la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), que és la que determina a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19, aquesta és d'1,8, quan el desitjable és que no superi l'1.

Prop de 1.200 persones participen en el cribratge

Justament, i per ajudar també a combatre el covid-19, aquest dimarts s'ha dut a terme la segona jornada de cribratge, dirigida a determinats sectors de la població. Hi han pres part 624 persones, que sumades a les 573 de la primera jornada, sumen un total de 1.197 proves realitzades.