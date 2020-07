Les PAU a la Seu, Tremp i Vielha es mantenen amb normalitat

La decisió d'habilitar dues noves seus a l'Alt Pirineu i Aran per fer-hi les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) han evitat molts més maldecaps dels que es preveien inicialment als estudiants del Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i l'Aran. Habitualment, els alumnes d'aquestes tres comarques s'havien de desplaçar a Lleida per fer les proves, mentre que els i les estudiants de la Seu d'Urgell, Sort i Puigcerdà les podien fer a la capital de l'Alt Urgell. Enguany es va decidir habilitar dues seus provisionals més a les capitals del Jussà i de l'Aran per evitar desplaçaments massius d'alumnes a Lleida en plena fase de desescalada de la pandèmia. D'aquesta manera, es va determinar que els estudiants de l'Aran i l'Alta Ribagorça fessin les proves a Vielha i els dels Pallars, a Tremp. A tres dies de començar els exàmens, i amb el confinament total del Segrià, aquesta decisió ha pres una rellevància força major.

El Govern ha anunciat a través de les xarxes socials que els estudiants convocats als exàmens a Vielha, Tremp, la Seu d'Urgell i Tàrrega mantenen les proves -que començaran dimarts i acabaran divendres- amb normalitat. En canvi, aquells que s'havien d'examinar a Lleida, tant provinents del mateix Segrià com d'altres comarques del pla, no sabran fins dilluns què hauran de fer. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha admès en roda de premsa que el Govern està mirant com organitzar les proves en aquests casos però, tal com recull l'ACN, ha remarcat que les PAU es podran fer " amb les mesures adients".