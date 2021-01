El PDeCAT aposta per consolidar el Pirineu i Ponent com a referents del turisme sostenible i familiar

El PDeCAT aposta per consolidar l'Alt Pirineu i Aran i Ponent com a referents del turisme sostenible i familiar del sud de la Unió Europea. Així ho han explicat aquest dissabte el cap de llista de la demarcació, Marc Solsona, l'alcaldessa de Vilaller, presidenta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça i número 4 del partit a la circumscripció de Lleida, Maria José Erta, i la número 11 de la llista i vicepresidenta del Patronat de Turisme Ara Lleida, Rosa Pujol, en una conversa amb la candidata del partit a la presidència de la Generalitat, Àngels Chacón, on han presentat algunes de les propostes electorals en matèria de turisme.

Erta ha posat en valor el potencial que té l'Alt Pirineu i Aran en aspectes com els recursos naturals i patrimonials i ha destacat que, en el turisme post-covid, els viatgers buscaran molts dels elements que té aquest territori, com ara poca massificació, seguretat o uns bons estàndards d'higiene. Per tot plegat, creu que caldrà aprofitar aspectes com aquests per convertir la zona en un referent per al turisme sostenible i familiar del sud d'Europa.

Erta també ha remarcat que caldrà renovar les certificacions UNESCO que ja hi ha al territori (el romànic, les falles, el cel fosc i el Geoparc) i cercar-ne de noves; així com estudiar una modificació de la taxa turística perquè realment reverteixi en el territori. També ha criticat mesures com el confinament municipal, assegurant que es prenen sense conèixer el territori, i ha tornat a reivindicar la necessitat que s'apliqui un confinament comarcal en zones rurals com el Pirineu.

Per la seva banda, Marc Solsona ha apuntat que "últimament quan es parla de temes relacionats amb turisme o de la promoció de l'esport blanc, tenim més ocurrències que no pas soluciones i propostes, per la qual cosa hem de posar realisme i propostes serioses en un tema que és nuclear per al futur de les nostres terres". Així mateix, ha explicat que "el turisme ha de servir com a lluita contra el despoblament" i que s'han de buscar estratègies complementàries al territori quan fan falta, com en l'actualitat. Chacón, mentrestant, ha posat de relleu que "el turisme és un sector de sectors, d'on depenen moltes petites i mitjanes empreses i molts autònoms".

Des de la formació han indicat que cal apostar per aquest turisme sostenible que, a més, asseguren que permetrà fixar la població al territori i guanyar la partida al despoblament. En aquesta mateixa línia també hi han emmarcat aspectes com la lluita contra el canvi climàtic, que asseguren que passa per una nova gestió forestal que, amb l'agricultura, la ramaderia i una nova indústria de la fusta, protegeixi els boscos davant els incendis de nova generació, com també per les replantacions en zones que han perdut massa forestal i l'elaboració d'un pla de generació d'energia neta, ètica i sostenible de totes les comarques.