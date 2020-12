El PSC del Pallars Sobirà denuncia falta de forfets d'esquí per a la població de la comarca

El PSC del Pallars Sobirà ha denunciat la falta de forfets d'esquí per a la població de la comarca. El secretari d'organització de l'agrupació, Ramón Solé, ha apuntat que "entenem que amb la pandèmia del covid-19 s'hagi reduït considerablement els aforaments a les pistes, però el que no entenem és que els mateixos veïns i veïnes del Pallars no trobin forfets perquè està tot ocupat fins al 5 de gener".

Solé ha explicat que "ens han arribat queixes, sobretot del col·lectiu de joves, que no troben bitllets per poder esquiar les estacions més properes perquè estan tots reservats pels restaurants i hotels de la zona, el que suposa un greuge comparatiu pels nadius". Ha afegit que "estem molt a favor que s'ajudi a reactivar l'activitat hotelera i de restauració, però és molt contradictori que mentre la Generalitat recomana reduir al màxim la mobilitat, es reservin tots els forfets per als visitants".

Solé ha indicat que "l'única manera que un veí o veïna del Pallars pugui esquiar aquests dies a Port Ainè, Espot o Tavascan, que depenen de Ferrocarrils, és comprant el forfet de temporada, el que té un cost d'almenys 190 euros". Per tot plegat, ha afegit, "reclamem que Ferrocarrils, és a dir, la Generalitat, faciliti un repartiment més equitatiu dels forfets per tal que els perjudicats no siguem el de sempre, els del territori i amb menys poder adquisitiu".