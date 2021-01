El PSC també reclama que el confinament sigui comarcal en zones rurals

Igual que ja han fet diversos representants i institucions de l'Alt Pirineu i de l'Aran, el PSC ha reclamat a la Generalitat que "eixampli els actuals confinaments municipals a comarcals a les zones rurals de Catalunya o, almenys, diferenciï les mesures restrictives imposades per als municipis de menys de 3.000 habitants". El diputat i cap de llista del PSC a la circumscripció de Lleida, Òscar Ordeig, ha afirmat que "és absurd confinar un municipi amb un centenar d'habitants, més encara si tenim en compte que en bona part d'aquests pobles fins i tot registren una molt baixa afectació de la pandèmia de Covid-19". En aquest sentit, ha afegit que "de nou, com ja va passar a l'estiu amb el confinament de Lleida i pobles del Segrià, aquest govern demostra tenir molt poc o nul coneixement del nostre territori; no coneix la realitat de les zones rurals i dels pobles petits".

Ordeig ha apuntat que "no es poden aplicar les mateixes mesures de Barcelona als petits municipis o als micropobles, fer-ho suposa un greu perjudici si tenim en compte la greu falta de serveis bàsics, resultat de les retallades d'aquest mateix govern" i ha recordat que "aquesta diferenciació ja es va fer durant l'estat d'alarma, a l'inici de la pandèmia, per tant seria bo que la Generalitat prengués nota d'allò que altres administracions han fet bé".

També ha reclamat que "es faciliti la mobilitat dels territoris fronterers amb l'Aragó, Andorra i França". Ordeig ha destacat que "les restriccions indiscriminades que ha aplicat el govern estan suposant un greu perjudici econòmic en aquests territoris, especialment a la Vall d'Aran, l'economia de la qual depèn molt de les relacions comercials amb França".