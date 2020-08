Paciència i previsió per entrar a Sant Climent de Taüll

La reducció de l'aforament a un terç de l'habitual a l'església de Sant Climent de Taüll, a la Vall de Boí, està obligant els turistes a haver de comprar les entrades amb diversos dies d'antelació. El fet que la visita inclogui un videomapatge de les pintures que es conserven al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) la converteix en la que té més demanda de totes les que es duen a terme als temples romànics de la vall, declarats com Patrimoni Mundial per la Unesco. Tot plegat succeeix en un mes d'agost en què s'està fregant la plena ocupació en aquesta part del Pirineu i en un any marcat pel covid-19, fet que també ha motivat a molts segons residents a quedar-s'hi més dies a la zona.

"Està sent un estiu en el qual malauradament hem de dir que no", explica la tècnica del Centre del Romànic de la Vall de Boí, Cristina Castellà, que recorda que les limitacions d'aforament responen a la situació sanitària actual. Així, a Sant Climent de Taüll hi poden entrar una vintena de persones en cadascun dels deu torns diaris, ja que la projecció audiovisual de les pintures només es pot veure des de la nau central del temple. De fet, Castellà detalla que dilluns passat ja només es podien vendre entrades per a partir de dissabte.

Mentrestant, a les altres quatre esglésies que estan obertes, la capacitat màxima se situa en el 50% i hi ha disponibilitat per adquirir-les pel mateix dia. Això ha fet que alguns turistes que s'havien quedat sense poder visitar Sant Climent hagin optat per conèixer altres dels temples que formen part del conjunt del romànic de la Vall de Boí. Enguany, degut al covid-19, la compra només es pot dur a terme per Internet i amb reserva prèvia de dia i hora. A més, s'ha limitat el temps d'estada a un màxim de 30 minuts i després de cada torn es ventila i desinfecta l'espai.

Glòria Martí, una turista procedent de Manresa, explica que va adquirir les entrades de Sant Climent fa unes tres setmanes i que ha notat que la visita "és una mica diferent" per la situació sanitària actual, la qual obliga a haver de mantenir les distàncies de seguretat i col·locar-se en els punts que estan marcats al terra de l'església. Mentre, a l'Elias Cortés, que ve de Barcelona, li va sorprendre que no hi hagués disponibilitat fins a cinc dies més tard. Tot i això, assegura que "ha valgut molt la pena" conèixer el temple i que li ha impressionat el videomapatge de les pintures.

Tot i que el cartell de "complet" a Sant Climent de Taüll ha estat penjat sobretot durant l'agost, moment en què la demanda està sent molt similar a la de l'any passat, en alguns dies de juliol també es van esgotar les entrades. De fet, Castellà ha explicat que el mes anterior ha estat millor del que esperaven, però ha volgut deixar clar que encara que "l'estiu està anant molt bé", aquest està sent un any molt difícil perquè les capacitats per visitar les esglésies són inferiors a les habituals.

Per la seva banda, l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, ha assegurat que estan molt satisfets pel fet de veure que s'està rondant el 100% d'ocupació a la zona durant aquestes primeres setmanes d'agost. En aquest sentit, ha destacat que les empreses s'han preparat per poder donar servei en aquest context de pandèmia i que, per tant, "és una vall preparada" de cara a minimitzar els contagis de covid-19.

Bruguera creu també que "la gent ha apostat molt pel Pirineu perquè hi ha espais molt oberts", tot i que ha reconegut que a la segona quinzena de juliol "va costar una mica" que hi arribessin els turistes perquè molts d'ells confonien la situació sanitària del Segrià i la Noguera amb la d'aquesta zona. Ara, però, l'alcaldessa ha dit que la major presència de visitants es nota tant en el servei de taxis per accedir al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici com als restaurants i les botigues d'alimentació.