Pacients de llarga estada de l'Hospital del Pallars seran traslladats aquest divendres a l'alberg de Tremp

Diversos pacients de llarga estada que es troben ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, seran traslladats aquest divendres a l'alberg municipal de la capital del Jussà, segons han informat fonts del Departament de Salut. L'equipament sanitari ha vist augmentada la seva activitat en els darrers dies degut a l'arribada d'usuaris amb covid-19 procedents de la residència Fiella, on un brot afecta a 108 residents i 36 treballadors. Ara per ara, hi ha 16 persones hospitalitzades amb coronavirus en aquest centre i l'objectiu del trasllat de pacients de llarga estada cap a l'alberg és aïllar-los de la zona hospitalària per evitar contagis i deixar lliure part de l'edifici per poder disposar de més llits.

Mentrestant, a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha deu persones amb covid-19 ingressades i una d'elles ho ha fet en les darreres hores. Així, l'ocupació de llits habilitats a planta per a pacients que tenen coronavirus està al 50%, segons les dades que ha difós l'ajuntament de la capital alturgellenca. Cal tenir en compte, a més, que cap dels sis llits previstos per fer mesures d'aïllament està ocupat, així com tampoc els dos habilitats per a malalts crítics.

D'altra banda, a l'Hospital de Cerdanya s'està registrant un degoteig menys intens d'ingressos per covid-19 que en la primera onada de la pandèmia. Així, aquest dijous hi ha un pacient amb coronavirus aïllat, mentre aquest dimecres no n'hi havia cap. De fet, en els darrers quinze dies, el nombre d'ingressos al centre hospitalari per aquesta patologia s'ha situat entre 0 i 4 persones, segons han informat fonts de l'equipament sanitari.