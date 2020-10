Unió de Pagesos distingeix la Cooperativa Cadí i Pep Riera amb els Premis Nacionals Felip Domènech

Els Premis Nacionals Felip Domènech 2020 han distingit Pep Riera, activista sindical que va ser coordinador nacional d'Unió de Pagesos del 1978 al 2000. El guardó vol reconèixer la seva trajectòria, on ha demostrat que la lluita col·lectiva i solidària és l'eina més important que té la pagesia. Mentre, en la categoria d'entitat, el jurat ha premiat la Cooperativa Lletera Cadí de la Seu d'Urgell pel seu compromís amb la pagesia. Des d'Unió de Pagesos han anunciat aquest divendres els guardons tot coincidint amb Sant Galderic, festa de la pagesia catalana i Dia Mundial de l'Alimentació. No obstant això, l'acte d'entrega dels premis queda ajornat a causa de les noves mesures restrictives per frenar els contagis de covid-19.

El jurat ha premiat la Cooperativa Lletera Cadí per ser " clau en l'economia del Pirineu, en la creació de riquesa i ocupació al territori". La cooperativa, indiquen, recull llet a casa dels ramaders diàriament, compta amb 105 socis ramaders i té una plantilla de 120 treballadors. Des de l'organització han explicat que la seva activitat "ha creat un teixit industrial al seu voltant i genera activitat indirecta entre transportistes, empreses de manteniment, proveïdors de primeres matèries i constructors".

Una de les característiques de Cadí, segons han expressat en el comunicat, ha estat "l'aposta per la marca pròpia, cosa que ha permès reconèixer el territori en la producció, ja que s'identifica amb la muntanya, la serralada del Cadí, la Seu d'Urgell i les valls del Pirineu". També destaquen que Cadí s'ha implicat amb el grup que forma l'empresa Llet Nostra per "evitar intermediaris que s'enduien la major part dels beneficis obtinguts de molts ramaders." En els últims anys, la cooperativa lluita en un mercat de la llet molt volàtil, on s'ha concentrat la distribució i hi ha una forta competència en derivats lactis dels països de la UE.

El jurat també ha honorat amb el Premi Nacional Felip Domènech 2020 a Pep Riera que, procedent de la lluita antifranquista, va ser la veu del sindicat durant 22 anys en la defensa de la pagesia i la imatge de referència del camp català, a més de les lluites sectorials i territorials. Des de l'organització dels guardons també destaquen la seva "gran capacitat i convicció per transmetre el compromís d'aquesta pagesia amb el país", segons han expressat en un comunicat. Riera és actualment el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Maresme.

Els Premis Nacionals Felip Domènech van arrencar el 2016 amb l'objectiu de fer un reconeixement públic cada dos anys a persones i entitats que han destacat en la defensa de la pagesia, de la cultura, del cooperativisme, del país i de les seves llibertats. El jurat està integrat per representants del món acadèmic, del sindicalisme agrari, el cooperativisme, la cultura i l'activisme en la defensa del territori. En les edicions anteriors han estat reconegudes les trajectòries de Martí Boada i L'Olivera Cooperativa (2018) i Agustí Villarroya i el Parc Agrari del Baix Llobregat (2016).