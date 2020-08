País Rural vol que els partits polítics incorporin el seu plantejament al programa electoral

L'associació País Rural ha obert una tongada de reunions amb els partits polítics per exposar els seus plantejaments amb l'objectiu que les formacions els incloguin als seus programes electorals de cara a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. Després de veure's fa uns dies amb el president Quim Torra al Palau de la Generalitat, l'entitat ha realitzat aquesta passada setmana la primera d'aquestes reunions amb partits polítics.

Així, aquest dimecres 26 de juliol s'han trobat amb el president del PDeCaT, David Bonvehí. A la reunió hi ha anat el president de l'entitat, Josep Maria Vila d'Abadal i els membres de l'executiva, entre els quals els vicepresidents Francés Boya, síndic d'Aran; Josep Tarín, alcalde de Talamanca; Carlos Isús, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà; i Just Serra, President de Boscat; així com el tresorer, Marc Francesch, de l'Associació de Càmpings de Tarragona; i el secretari de l'entitat, Àlex Serrahima.

Tal com han explicat des de l'associació, "País Rural ha exposat les línies del seu projecte, que es vol iniciar amb l' elaboració de l'Estatut del municipi rural, en forma de llei, des del punt de vista físic i no administratiu, agafant el municipi com la base de l'ordenació del nostre país i que ha de realitzar la governança que recuperi l'equilibri territorial". En l'elaboració d'aquest estatut, i en la presentació, "es realitzarà un debat que ha de ser el Congrés del País Rural, i al final, ha d'acabar en el pacte entre l'àmbit rural i l'urbà, que permeti fer un pas endavant en la qualitat de vida dels catalans".

En aquest sentit, han apuntat que " el sector primari (agricultura, silvicultura i ramaderia) és determinant per reestructurar un país rural viu i equilibrat amb la resta del país. També és de gran importància i complementari el sector del turisme, per donar rendes que ajudin als habitants a tenir els ingressos necessaris per a una vida digna". Altres temes tractats en aquesta reunió han estat els problemes de la sanitat, les escoles rurals, les infraestructures, les noves tecnologies, la recerca o la universitat. Finalment, totes dues parts s'han emplaçat a crear una comissió que treballi en l'elaboració d'un document de consens que pugui ser un full de ruta entre País Rural i el PDeCAT i, si s'acorda, incloure'l en el programa polític i electoral dels demòcrates.