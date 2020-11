País Rural es presenta a l'Alta Ribagorça

El moviment País Rural s'ha presentat aquest divendres a l'Alta Ribagorça. A la reunió en línia hi han assistit els màxims representants dels tres ajuntaments de la comarca: l'alcalde del Pont de Suert, José Antonio Troguet; l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera i l'alcaldessa de Vilaller i presidenta del Consell Comarcal, Maria José Erta; així com els regidors de la Vall de Boí, Nil Monsó, Èric Iglesias, Albert Palacín i Gerard Subirà; i el president de País Rural, Josep Maria d'Abadal, entre altres membres de l'entitat. Tal com ha explicat País Rural a través d'un comunicat, la reunió s'havia convocat a la Vall de Boí però en compliment de les mesures de prevenció del covid-19 s'ha fet en línia.

Segons aquest mateix comunicat, en la reunió, Sònia Bruguera ha manifestat que " Catalunya pateix un gran desequilibri territorial. Tot i que la majoria dels habitants viuen a Barcelona o a la seva àrea metropolitana, dels 948 municipis del país, 900 són rurals i per tant han de ser escoltats en la presa de decisions d'allò que els afecta; haurien de poder definir, projectar i executar les polítiques rurals i de natura que considerin més oportunes". Bruguera ha afegit que "volem recuperar la governança pels municipis i des dels municipis en tots els àmbits, ja no només dels espais naturals, sinó també poder dir la nostra en la gestió forestal i l'urbanisme, i poder defensar la igualtat en l'accés a l'educació i la sanitat, per posar alguns exemples".

Per la seva banda, José Antonio Troguet, ha destacat que "hem de lluitar perquè la vida al món rural sigui una opció real, i el municipalisme tingui veritable pes en la governança del nostre territori".

Finalment, Maria José Erta, ha explicat que " País Rural pot ser una eina important per lluitar contra el despoblament i per a la creació d'un pla estratègic, que valori les especificitats i polítiques rurals, tenint en compte les necessitats de cada territori". Erta ha afegit que "cal realitzar una política estructural en atenció als sectors agraris i forestals i defensar les escoles rurals, evitant el seu tancament". També ha assegurat que "cal reduir l'escletxa digital i de xarxes viàries que pateix el món rural i, sobretot, fer un enfocament transversal de totes les zones rurals per fer front a l'ampli ventall de reptes econòmics, mediambientals i socials que actualment existeixen".

Durant la reunió, País Rural ha expressat " la voluntat de recuperar la governança dels nostres municipis i que les decisions dels municipis les prenguin els ajuntaments". A banda, s'ha indicat que "l'associació vol potenciar l'habitatge, l'escola rural o la sanitat amb consultoris als pobles, tot amb l'objectiu de fixar la gent a les zones rural i que gaudeixin dels mateixos serveis que les zones metropolitanes". Pel que fa a les infraestructures i les noves tecnologies, segons País Rural, aquestes "han d'arribar a tot el país i avui en dia encara hi ha zones on no arriben".

País rural, que ja s'ha registrat com a lobby, està redactant l'Estatut del municipi rural com a gran paraigües pel país rural, a l'estil de l'Agenda agrària a França. Per exemple, han indicat que "a França està prohibit tancar una escola rural i això és gràcies a l'Agenda agrària". En aquesta línia País Rural s'està reunint amb tots els partits polítics de Catalunya.