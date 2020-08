Palau de Cerdanya suspèn la tradicional Xicolatada en no poder garantir la seguretat

L'Alta Cerdanya es quedarà enguany sense una de les seves festes més tradicionals de l'estiu, la Xicolatada de Palau, que s'havia de celebrar aquest diumenge. L'Ajuntament del municipi ha decidit, finalment, cancel·lar la celebració, tot i haver intentat mantenir-la fins a últim moment. Tal com han donat a conèixer en un comunicat, han pres la decisió " conscients de la dificultat de controlar els fluxos generats per aquesta activitat en un territori fronterer". Tenint en compte l'evolució de la situació sanitària derivada del covid-19 tant a l'estat francès com a l'espanyol, han afegit, han decidit anul·lar la Xicolatada per "protegir a la població".

Des de l'Ajuntament també han explicat que a mitjans de juliol van decidir intentar mantenir les activitats d'estiu, entre elles la Xicolatada. Tant els voluntaris com l'Ajuntament i la Prefectura van treballar en aquesta línia. De fet, es va elaborar un protocol de seguretat que va ser validat per la Prefectura i, després, es van començar ja els primers preparatius.

Tot i això, i veient l'evolució de la situació sanitària durant la primera quinzena d'agost, van decidir reavaluar la idoneïtat de mantenir la festa. Finalment, s'ha pres la decisió d'anul·lar aquesta celebració, que data de fa entre 200 i 300 anys. Cada any sol aplegar a centenars de persones, entre elles moltes turistes i segons residents d'una i altra banda de la ratlla, que s'apropen al poble a consumir-hi la tradicional xocolata calenta. L'any 2015, els 'xicolaters' de Palau van ser reconeguts amb el guardó del Cerdà de l'any.