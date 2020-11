Els Pallars s'uneixen a l'Aran i impulsaran conjuntament un HUB d'innovació rural

Pallarsactiu ha signat un conveni de col·laboració amb el Conselh Generau d'Aran per actuar i gestionar de manera activa i coordinada en la creació d'un HUB d'innovació rural especialitzat. Tal com han explicat des de Pallarsactiu -entitat de promoció i desenvolupament econòmic del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà-, ambdues entitats "tenen interès mutu en gestionar més eficientment el món rural per evitar la despoblació, garantir la connectivitat a tot el territori, impulsar el consum de productes de proximitat o crear una estratègia de futur que garanteixi un nivell de vida i un dia a dia igual que en les zones urbanes, desplegant serveis de qualitat al territori rural".

En concret, a través d'aquest conveni, Pallarsactiu i el Conselh Generau es comprometen "a promoure la innovació de l'espai rural amb dinàmiques de creixement econòmic, oportunitats de desenvolupament local i augment de la qualitat de vida de la població; gestionar ecosistemes adequats per a crear empreses i teixit empresarial, generant espais de col·laboració, tot accelerant nous productes, serveis i models de negoci innovadors; afavorir la cooperació públic-privada i cooperar amb institucions locals en definició d'estratègies d'innovació mitjançant un Contracte Territorial per a regenerar el teixit social i empresarial d'una nova economia rural adaptada al segle XXI i les noves necessitats del sector; crear espais per a instal·lar el networking, coworking i start ups; definir estratègies formatives coherents amb els punts forts del territori així com estratègies financeres i de captació de fons i aplicació de processos I+D+I; així com la realització de qualsevol altra actuació necessària per al bon funcionament i el correcte desenvolupament dels compromisos de cada part".

Des de Pallarsactiu han afegit que el mes d'octubre es va celebrar una trobada per part de les dues entitats on van poder crear sinergies i acordar la signatura d'aquest conveni. A banda, Pallarsactiu va realitzar la presentació del projecte per a la instal·lació d'un centre de tractament del producte cinegètic al Pallars, per tal de començar a col·laborar amb el territori aranès en el projecte.