El Pallars Jussà és l'única comarca de Catalunya que no està en risc alt o molt alt

El Pallars Jussà és ara mateix l'única comarca de Catalunya que no es troba en situació de risc alt o molt alt. Segons les darreres dades ofertes per Salut, en les últimes 24 hores la comarca ha passat d'un risc alt (109) a un de moderat (66). Pel que fa a la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), aquesta ha baixat de 0,82 a 0,50. Recordem que si l'Rt està per sota d'1 vol dir que el virus retrocedeix, ja que cada malalt de covid-19 encomana a menys d'una persona. En canvi, si està per sobre d'1 vol dir que el virus s'expandeix, que és justament la situació en què es troben la resta de comarques de l'Alt Pirineu i Aran.

L' Aran segueix sent el territori que té una Rt més alta de tota la demarcació, tot i que en les últimes hores ha baixat, passant de 2,65 a 2,11. Pel que fa al risc, aquest ha baixat de 820 a 786. Segons Salut, hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19. L'Rt també és força alt a Cerdanya, on en les últimes hores ha pujat d'1,75 a 1,79, mentre que el risc ha crescut de 1.274 a 1.315.

La tercera Rt més alta la trobem a l' Alta Ribagorça, on pocs casos detectats els darrers dies han fet pujar molt ràpidament els índexs -a principi de setmana, la comarca estava en risc baix i amb l'Rt molt per sota d'1. En les últimes hores, l'Rt ha pujat d'1,29 a 1,71, mentre que el risc ha passat de 149 a 198.

A l' Alt Urgell, l'Rt ha passat d'1,39 a 1,40, però el risc ha baixat, de 835 a 827. Segons dades de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, ara mateix hi ha 13 persones ingressades al Sant Hospital per covid-19, després que en les últimes hores s'han donat tres altes. Al Pallars Sobirà, mentrestant, l'Rt ha passat d'1,13 a 1,14 mentre que el risc ha crescut de 871 a 903. Segons Salut, ara mateix hi ha sis persones del Sobirà i una del Jussà hospitalitzades per covid-19.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc pugi de 685 a 694 i que l'Rt caigui lleugerament, d'1,37 a 1,36. Pel que fa als nous casos, en les darreres hores se n'han notificat 59 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 2.197.