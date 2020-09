El Pallars Jussà rebrà gairebé 300.000 euros per millorar vies d'accés a nuclis

El Pallars Jussà rebrà 298.367 euros del Departament de Territori i Sostenibilitat per arreglar vies d'accés a nuclis. Aquesta és la partida que té assignada la comarca per part de la Generalitat en aquest àmbit, i ara el Consell Comarcal ja ha presentat el pla per distribuir aquests diners. Tal com ha donat a conèixer l'ens, aquest Pla d'actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal de la comarca permetrà actuar als 14 municipis del Pallars Jussà. Els recursos, afegeixen, s'han distribuït de forma proporcional segons el nombre de quilòmetres de camins d'accés a nuclis amb què compta cada municipi, segons l'inventari comarcal.

Entre les actuacions més destacades que inclourà el projecte hi ha la millora de la via d'accés de Sant Esteve de la Sarga a Alsamora, amb un pressupost de 12.905 euros; el de Salàs de Pallars a Sensui, amb un pressupost de 7.824 euros; el d'Aransís, amb un pressupost d'11.250 euros; o el que uneix la cruïlla d'Aulàs amb el Castellet, al municipi de Tremp, amb un pressupost de 40.462 euros. També està prevista una actuació d'abast comarcal que consistirà en el manteniment i millora del camí de l'entorn de l'embassament de Sant Antoni, amb un pressupost de 9.722 euros.

Durant el ple extraordinari celebrat aquest dimarts a la tarda, el president del Consell Comarcal, Josep Maria Mullol, ha valorat positivament "l'esforç del departament de Territori i Sostenibilitat per recuperar aquestes subvencions", si bé ha remarcat que " la quantitat atorgada no és suficient per resoldre les mancances en aquesta matèria després de dos anys de no convocar-se aquests ajuts, que són tan necessaris per comarques formades per municipis petits amb un gran nombre de nuclis agregats".

En aquest ple també s'ha aprovat, entre altres coses, una moció en favor de la suficiència financera dels ens locals o una altra presentada pel grup de Progrés, demanant que el Consell ofereixi les instal·lacions del CITA per acollir la seu de l'Agència de la Natura al Pirineu -una acció que l'ens va fer pocs dies després que s'entrés la moció. A més, també s'ha donat suport a la moció aprovada per l'Ajuntament de Tremp de rebuig de la sentència del Tribunal Suprem que limita l' exposició de banderes LGBTIQ+ en edificis públics.