El Pallars Jussà homenatja les víctimes del covid-19

El Pallars Jussà ha celebrat aquest dimecres a la tarda un acte institucional de dol per les víctimes del covid-19 a la comarca. Un territori molt marcat encara per la seixantena de defuncions que es van produir a la residència de la Fundació Fiella de Tremp. L'acte, organitzat pel Consell Comarcal, ha comptat amb la lectura d'un manifest, a càrrec del president de l'ens, Josep Maria Mullol, i de l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases. També ha comptat amb una interpretació musical per part del professor de l'escola municipal de música de Tremp, Lluís Roy i ha acabat amb un minut de silenci. A banda, durant tot aquest dimecres les banderes oficials han onejat a mitja asta a l'exterior dels ajuntaments, del Consell Comarcal i de la resta d'edificis municipals.

En declaracions als mitjans de comunicació, Mullol ha indicat que des del Consell Comarcal s'han volgut sumar als actes d'homenatge i als tres dies de dol decretats per l'Ajuntament de Tremp, ja que "tots els municipis, en major o menor mesura, hem tingut algun cas i ens hem vist afectats, de manera que crèiem que havíem de fer un acte d'homenatge com a comarca per fer costat a les famílies que ho han patit".

A la declaració institucional, les alcaldesses i alcaldes de la comarca han mostrat "la profunda tristesa per les persones que han mort a conseqüència de la pandèmia", així com "pel dolor i patiment de les que estan lluitant per superar la malaltia" i les seves famílies. Han remarcat la incidència que ha tingut el virus entre la gent gran de la comarca, abans de l'estiu al Centre Geriàtric del Pirineu, a la Pobla de Segur, i posteriorment, i amb una incidència molt major, a la residència de la Fundació Fiella de Tremp.

Tot i la "desgràcia extraordinària" que ha suposat la pandèmia en tots els nivells, s'ha destacat que "la reacció de la societat pallaresa ha estat admirable". També s'ha volgut reconèixer la tasca realitzada pel personal essencial i, "molt especialment, a tots els que van treballar, treballen i treballaran a les residències de la gent gran atenent les nostres padrines i padrins". D'altra banda, també s'ha destacat que "les institucions locals no som indiferents als fets ocorreguts i en farem un seguiment transparent i rigorós" i s'ha fet una crida a la ciutadania perquè "no abaixi la guàrdia i continuï complint les mesures i les recomanacions de les autoritats sanitàries".

A l'acte hi han assistit nombrosos alcaldes i alcaldesses, consellers comarcals, així com la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, i representants de les tres residències de gent gran de la comarca, la Nostra Senyora de Ribera i el Centre Geriàtric del Pirineu de la Pobla de Segur i la Fundació Fiella de Tremp.