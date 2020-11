El Pallars Jussà impulsa la campanya "També va amb tu" contra les violències de gènere

Sota el lema També Va Amb Tu, s'ha començat a desplegar una campanya impulsada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà conjuntament amb els ajuntaments de la comarca, per tal de promoure la responsabilitat col·lectiva en l' eradicació de les violències masclistes i lgbtifòbiques, les conductes sexistes i les situacions d'assetjament i discriminació que es puguin produir en diferents àmbits de la societat.

Així doncs, des del Consell s'ha elaborat una exposició que s'anomena "Trencant Mites". Aquesta posa de manifest situacions de discriminació que es produeixen en diferents esferes de la vida quotidiana i que es vol posar a l'abast d'ens, entitats, centres educatius, equipaments públics, entre altres, que ho requereixin de manera gratuïta.

Aquesta mostra s'està difonent en aquests moments per les xarxes socials, a través de l'Instagram creat per a la divulgació de la campanya. Des dels serveis del Consell, el Servei d'Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d'Atenció Integral (SAI) per a les persones LGBTI, es treballa sobre l'eix fonamental de visibilitzar i conscienciar que les conductes de discriminació que es viuen a diari moltes vegades estan tan interioritzades en la societat que passen desapercebudes. Per aquest motiu, la campanya interpel·la directament a la població com a eix fonamental per establir canvis transformadors i reals.

En el marc de la mateixa campanya i amb l'objectiu de seguir donant visibilitat al projecte arribant al conjunt de la comarca, s'han desplegat també diverses actuacions des dels municipis que distribuiran entre la població diversos productes de promoció (gots, motxilles, barrets, mascaretes i samarretes...) en les accions de sensibilització, formació i prevenció que duguin a terme.

El president del Consell Comarcal, Josep Maria Mullol, ha comentat que "fa temps que des del Consell es venen treballant projectes transversals d'igualtat. Aquesta campanya suposa un projecte de comarca que pretén avançar cap a una societat més lliure i diversa per tothom".

Aquestes accions s'han realitzat amb el suport del Ministeri de la Presidència, Relació amb les Corts i la Igualtat, a través de la Secretaria d'Igualtat, amb el finançament de les aportacions per al Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, per tal d'impulsar polítiques que eradiquin la violència de gènere a nivell Estatal.