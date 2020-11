El Pallars Jussà s'incorpora a un programa per promocionar l'oleoturisme

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha posat en marxa un pla per promocionar conjuntament les diferents propostes entorn de l'oleoturisme que ofereixen les comarques de Ponent i el Pirineu, elaborat amb els consells comarcals del Pallars Jussà, les Garrigues, la Noguera, el Segrià i l'Urgell. L'objectiu d'aquest pla és difondre l'oferta existent com a destinació oleoturística de referència, implicar les empreses i les destinacions del territori vinculades al món de l'oli en un producte de territori i donar suport a la comercialització de les experiències oleoturístiques avalades de la destinació. En aquest sentit, s'ha creat un web específic que recull tota aquesta oferta i també es duran a terme accions de promoció i màrqueting.

El pla de promoció del producte ' Oleoturisme de Lleida. El gust de la terra', presentat aquest dimarts pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, inclou, de moment, 38 experiències oleoturístiques per gaudir-ne a les comarques del Pallars Jussà, les Garrigues, la Noguera, el Segrià i l'Urgell.

Aquestes propostes formaran del catàleg d'experiències del web d'Ara Lleida i es promocionaran mitjançant diferents accions de comunicació destinades a incentivar-les i a fer que el públic final les conegui i en pugui gaudir. L'estratègia del projecte es basa a convertir l'oferta de visita a les cooperatives i molins en un producte turístic d'oleoturisme competitiu i orientat a la demanda, amb propostes temàtiques segmentades per perfils de viatger.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme de la diputació, Rosa Pujol, ha posat en valor l'excel·lent qualitat de l'oli d'oliva verge extra produït en aquestes terres i ha explicat que la presentació del pla s'ha fet coincidir amb l'inici de la campanya de recollida de l'oliva. Pujol ha destacat la importància de "fer convergir tot aquest múscul productiu, gastronòmic i turístic en un projecte de territori que aglutini, projecti i potenciï tot aquest actiu sota un mateix concepte, l'Oleoturisme a Lleida", i "acabar així oferint als visitants una experiència completa, diversa, única i de primer nivell". Així mateix, ha remarcat la importància del turisme de proximitat, al qual s'adreça aquesta oferta, en un context com l'actual, amb restriccions i limitacions de mobilitat pel covid-19.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, des dels seus inicis ara fa 31 anys, ha endegat diferents projectes vinculats amb la promoció de l'oli com també dels recursos turístics que hi ha al seu voltant, segons ha explicat el cap de promoció i Màrqueting del Patronat, Juli Alegre. Ara, amb aquesta nova acció promocional del producte de l'Oleoturisme a Lleida, vol "tornar a posar en valor el producte i el territori amb noves propostes i amb noves eines de comunicació i promoció", ha exposat Juli Alegre.

Els objectius que persegueix aquesta campanya de comunicació dels productes d'oleoturisme passen per generar una imatge de destinació d'oleoturisme amb una proposta turística d'alt valor afegit, promocionar l'oferta existent i posicionar aquestes comarques com a destinació atractiva per al mercat català, implicar les empreses i destinacions del territori vinculades al món de l'oli en un producte de territori i donar suport a la comercialització de les experiències oleoturístiques avalades de la destinació.

38 experiències

El pla de promoció de l'Oleoturisme a Lleida parteix d'un treball previ iniciat el 2019 i consistent en l'anàlisi, la identificació i l'estructuració de l'oferta de propostes d'oleoturisme del territori adreçades al públic final, segons ha explicat David Esteller, de l'empresa Turislab, que ha desenvolupat el projecte el qual s'ha estructurat en dues fases.

La fase inicial d'identificació de l'oferta d'experiències oleoturístiques que s'ofereixen al territori per a la promoció d'un portafolis d'experiències amb productes turístics i preu (activitats o paquets d'estada que combinin allotjament amb activitats) que siguin atractives al mercat. I una segona fase, consistent en una campanya de comunicació i promoció que generi imatge de destinació i suport a la comercialització d'experiències. Aquest any 2020, s'ha fet una nova revisió conjunta de les experiències amb els consells comarcals, a més d'una crida a la participació d'aquells que disposen d'una proposta apta per formar part del projecte, ha explicat Esteller.

Els productes turístics estructurats a l'entorn de l'oli que s'han seleccionat ofereixen diferents propostes com ara visites a molins i premses d'oli, experiències entre oliveres i de contacte amb el món rural, activitats singulars, propostes diverses d'oleoturisme en família, tallers amb oli, tasts gastronòmics, cicloturisme, iniciatives d'oleoturisme i enoturisme i també propostes vinculades amb les construccions de pedra seca, reconeguda com a Patrimoni Mundial per la Unesco.

A partir d'ara, aquestes 38 propostes formen part del catàleg d'experiències del web d'Ara Lleida i es promocionaran a les accions a implementar per incentivar la visita al web com també el gaudi d'activitats oleoturístiques per part del públic final, segons ha explicat Alegre. Tot i això, ha dit que es tracta d'un projecte obert i que s'incorporaran aquelles iniciatives que puguin anar sorgint. A més, es posaran en marxa diferents accions de promoció basades principalment en el màrqueting digital i adreçades al mercat català.

La campanya de comunicació pivota sobre una 'landing page' o web de destinació d'Ara Lleida (https://www.aralleida.cat/oleo-turisme/) per generar imatge de destinació sota el lema 'Oleoturisme de Lleida. El gust de la terra', amb l'objectiu de donar suport a la comercialització de les experiències d'oleoturisme publicades, segons ha assenyalat Alegre. Aquest web amb les propostes que s'ofereixen a les cinc comarques es pot consultar en castellà i català. En concret, s'hi destaquen aquelles propostes i els recursos complementaris de major valor afegit del territori i que compleixin uns certs estàndards de qualitat.

El pla de promoció també preveu la creació de tres vídeos de curta durada que reflectiran el component experiencial, sensorial i motivacional que suposen les activitats vinculades a l'oli. Aquest material serà multiformat per tal d'adaptar-se als diferents suports i necessitats promocionals (publicació a xarxes socials, web, presentacions, entre altres). El pla compta amb un pressupost d'uns 20.000 euros per tal de desenvolupar les accions promocionals previstes.

La comarca de les Garrigues, amb més tradició en la producció d'oli i que gaudeix de la denominació d'origen d'oli d'oliva més antiga de l'Estat, atorgada l'any 1975 i reconeguda el 1996 per la Unió Europea, disposa del major nombre de propostes. En total les Garrigues ofereix 25 experiències vinculades amb el món de l'oli amb diferents tipologies d'activitats i de preus. Al Segrià, són cinc; 4 a la Noguera; tres a l'Urgell, i una al Pallars Jussà.