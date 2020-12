El Pallars Jussà promociona els atractius d'hivern als vagons d'FGC

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha impulsat una campanya promocional d'hivern, en col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat, per donar a conèixer al públic de proximitat l'oferta de turisme i oci al Pallars. D'aquesta manera, diversos vagons de trens de les línies metropolitanes d'FGC s'han retolat amb imatges turístiques del Pallars Jussà. Els combois circularan amb aquestes imatges durant tot l'hivern amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta turística entre les persones que viatgen en tren. La idea és promocionar les diferents comarques on FGC gestiona equipaments turístics, per tal de promoure la seva descoberta, contribuir a potenciar el turisme de proximitat i ajudar a la recuperació de l'economia del territori.

La promoció de l'oferta turística pallaresa s'ha realitzat en col·laboració amb l'Associació de Professionals de l'Àmbit Turístic, APAT, que agrupa un centenar d'empreses turístiques, exposant als vagons el missatge de la iniciativa "Vine al Pallars, viu el Jussà". Igualment la retolació dona visibilitat a algunes de les marques turístiques de la UNESCO que hi ha al territori, com el nou Geoparc Mundial UNESCO Orígens o la marca Starlight que destaca la qualitat excepcional del cel fosc. Els trens amb les propostes turístiques del Pallars Jussà estan circulant per la línia Barcelona Vallès i la línia Llobregat Anoia i està previst ampliar-ho en pròximes temporades.

"El Pallars Jussà té tots els components per oferir un turisme de qualitat i sostenible", ha assegurat el president del Consell Comarcal, Josep Maria Mullol. Per aquest motiu, considera que "és important donar-lo a conèixer i alhora impulsar cada dia nous elements que vagin en aquesta línia". En aquest sentit, des de l'ens comarcal assenyalen que "aquesta actuació enllaça amb l'aposta del Pallars Jussà com a destinació de turisme sostenible, accessible en tren des de l'àrea metropolitana". Així, recorden que algunes de les freqüències disponibles en la línia de Lleida - La Pobla de Segur enllacen amb l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus, per tal de facilitar l'arribada al Pallars amb tren des de Barcelona, tot i que en alguns casos la combinació els enllaços requereixen fer una aturada de descans a Lleida.

Dispensadors d'aigua

D'altra banda, recentment el Consell Comarcal del Pallars Jussà també ha donat a conèixer que ha instal·lat màquines dispensadores d'aigua en quatre dels seus centres de treball, "per tal de posar en valor un dels principals recursos naturals: l'aigua de qualitat del territori declarat Geoparc Mundial de la UNESCO". L'actuació, han indicat, permetrà que els 3.374 litres d'aigua que el Consell consumia en ampolles de plàstic, es substitueixin pel consum directe a través d'aquestes màquines que estan connectades a la xarxa d'aigua pública, com ja feien els que directament omplien de l'aixeta.

Aquesta iniciativa suposarà a més, una reducció del 40% dels costos, "fent-ho de manera més sostenible en deixar de consumir 18 kg de plàstic de les ampolles que s'usaven, contribuint així a la reducció de la petjada de carboni i apostant per un canvi integral dels diferents hàbits de consum", han afegit. Per aquest motiu i amb la intenció de facilitar-ne el consum, aquest Nadal s'ha facilitat una ampolla tèrmica a cadascuna de les persones treballadores així com als consellers i conselleres. El president del Consell, Josep Maria Mullol, ha afegit "hem de valorar els recursos hídrics que tenim a l'abast i replantejar l'ús que en fem".