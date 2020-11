El Pallars Jussà tornarà a premiar a un jove emprenedor de la comarca

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha convocat la 18a edició del Premi Jove Emprenedor/a. Aquest certamen, dotat amb 1.500 €, premia les millors iniciatives empresarials desenvolupades a la comarca, impulsades per joves de fins a 40 anys.

Després que el lliurament de l'edició 2019 s'hagués de fer de forma virtual a causa de les circumstàncies provocades pel covid-19, aquest premi "pren un nou sentit de cara a promoure l'impuls econòmic de la comarca i el rejoveniment del teixit empresarial, dos elements imprescindibles per mirar de sortir d'aquesta crisi de la millor manera possible", segons ha indicat el president de l'ens comarcal, Josep Maria Mullol.

Les persones que vulguin optar al premi tenen fins al 18 de desembre per presentar la seva candidatura. Després, un jurat format per representants dels diferents sectors empresarials de la comarca així com del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal i tècnics de la Direcció General de Joventut, atorgaran el premi al projecte més innovador, amb més potencial de creixement i que promogui la creació de riquesa i de llocs de treball.

Des del Consell Comarcal també es posa l'accent en què aquest certamen no només suposa un suport econòmic a l'empresa premiada, sinó que vol donar visibilitat a totes les noves iniciatives que s'impulsen a la comarca. El guardó de l'edició anterior va recaure en l'empresa Ekonergi Seller Sl, dedicada a serveis relacionats amb l'eficiència energètica.