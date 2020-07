El Pallars busca nous habitants atrets pel teletreball

El confinament derivat de la pandèmia de covid-19 ha fet que molta gent hagi hagut d'adaptar-se al teletreball. Alguns ho han aprofitat per canviar l'oficina de Barcelona o l'Àrea Metropolitana pel poble del Pirineu on hi tenen la segona residència. Ara, des del Pallars volen mirar d'aprofitar l'auge d'aquesta modalitat de feina per intentar atraure nous habitants a la zona que ajudin a pal·liar els problemes crònics de despoblament.

En aquesta línia, la Societat de Foment del Pallars, Pallarsactiu, ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de conèixer els vincles de la ciutadania amb el Pallars, què en valora i quins factors necessitaria per establir-s'hi. Des de l'entitat expliquen que "la crisi del covid-19 ha generat un canvi de paradigma en el món laboral, especialment amb l'impuls del teletreball i la flexibilitat horària. La pandèmia, doncs, ha deixat un ampli ventall d'oportunitats i la possibilitat de qüestionar l'anterior model a nivell familiar, social, econòmic i laboral".

Així doncs, i amb la finalitat d'estudiar i mesurar f ins a quin punt la població urbana es planteja un canvi de vida per establir-se i teletreballar des del Pallars, Pallarsactiu, ha elaborat aquesta enquesta, que està dirigida a la població catalana en general, però especialment focalitzada a aquelles persones que tenen segona residència o altres vincles de caràcter laboral o social al Pallars Jussà i Sobirà.

Degut als nivells de despoblament rural que s'han assolit aquesta última dècada i amb la necessitat de fixar gent al territori, des de Pallarsactiu es planteja aquesta crisi "com una gran oportunitat perquè la gent que viu a les grans capitals tingui l'opció de plantejar-se un canvi de vida per teletreballar des del Pallars uns dies a la setmana o, fins i tot, per establir-hi la seva residència habitual". Pallarsactiu ha demanat la màxima difusió d'aquesta enquesta per tal que els resultats obtinguts siguin el màxim representatius possible.