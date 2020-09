El Pallars recupera el tren

A partir d'aquest dilluns la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur, operada per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) recupera la normalitat. Tot plegat arriba vuit mesos després que els efectes del temporal Glòria fessin malbé una de les dues unitats de la línia. L'altra unitat es va deixar per al tram entre Lleida i Balaguer i per al tros entre la capital de la Noguera i la Pobla de Segur es va habilitar un servei alternatiu amb autobusos.

La segona unitat va quedar reparada ja al mes de juliol, però calia que l'empresa constructora, la suïssa Stadler, certifiqués que es trobava en les condicions adequades per tornar a transportar passatgers. El covid-19 i les limitacions en la mobilitat internacional, però, no van permetre que un equip de certificació es desplacés des de Suïssa fins a Lleida per fer-ho. Finalment, i a instàncies d'FGC, un equip de certificació alternatiu ha estat validant aquests darrers dies l'aparell reparat i hi han donat el vistiplau definitiu.