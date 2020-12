El Parc d'Aigüestortes controlarà la contaminació lumínica per complir els estàndards de la Unesco

Un nou sensor, col·locat al refugi d'Amitges, avaluarà la contaminació lumínica al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta d'un sensor SQM (Sky Quality Meter) tipus fotòmetre que mesura la brillantor del cel i emet els valors en unitats de mag/arcsec2. Tècnics especialitzats del Parc Astronòmic del Montsec van ser els encarregats de dur a terme la instal·lació del sensor amb l'objectiu de conèixer l'estat real de la contaminació lumínica al Parc i afavorir la mínima incidència de llum artificial dins del territori protegit.

L'acció pretén conèixer l'evolució de la contaminació lumínica i disposar de dades actualitzades sobre la qualitat del cel fosc i ampliar, així, les tasques de conservació del Parc Nacional protegint el medi nocturn. La finalitat principal és garantir que l'impacte ambiental, l'afectació dels ecosistemes i la dispersió de la llum estiguin dintre d'uns paràmetres mínims.

La campanya s'integra dins del projecte de mesurament de la contaminació lumínica que coordina i impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat des del 2013, i que està permententment avaluant la qualitat del cel nocturn de tots els parcs naturals de Catalunya.

L'actuació s'emmarca dins del pla d'accions previst en el marc de la certificació Starlight, atorgada al Parc Nacional el 2018 per part de la Unesco. El pla es va elaborar gràcies a les propostes sorgides del procés de participació ciutadana on van participar els ajuntaments, la població local i bona part del sector turístic.

La contaminació lumínica comprèn llargues distàncies, per la qual cosa és necessari que, per assegurar la protecció del parc, l'enllumenat dels municipis de l'entorn sigui d'unes determinades característiques. En termes generals, la llum ha de ser carbassa i enfocada cap a baix. Per això, amb la voluntat de refermar la protecció del cel i preservar-ne la foscor natural, el Departament de Territori i Sostenibilitat va aprovar el març de 2020 la inclusió dels municipis d'Espot, La Guingueta d'Àneu, Sort, la Torre de Capdella i la Vall de Boí, en la zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1). Aquests municipis estan treballant en l'adequació de l'enllumenat exterior i han pogut gaudir d'ajudes per poder desenvolupar l'adequació de la seva il·luminació i adaptar-se a aquesta nova figura de protecció que és el punt de referència.