La seu del Parc Nacional d'Aigüestortes a la Vall Fosca podria estar a punt el 2022

Si tot va segons el previst, la Vall Fosca disposarà l'any 2022 d'una nova seu permanent del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. S'ubicarà a la Casa Matter, un edifici de 700 metres quadrats que forma part del complex de la Central Hidroelèctrica de Capdella i que originàriament havia servit com a allotjament dels directors de la central. L'immoble és propietat de l'Ajuntament de la Torre de Capdella, que ja l'ha cedit al Parc Nacional i a la Generalitat per tal que l'habilitin com a seu fixa.

Justament aquest dissabte, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat l'espai i ha conegut de primera mà l'avantprojecte que ha de permetre habilitar-lo com a seu fixa del parc. El conseller ha indicat que l'objectiu és "treballar el que queda de 2020 i tot el 2021 per enllestir els projectes i tenir les llicències d'obra per tal de poder començar a executar-les el 2022 i que siguin realitat el més aviat possible". Un projecte global a la Vall Fosca en el qual també ha inclòs la recuperació del carrilet d'Estany Gento, que en aquest cas va a càrrec de Ferrocarrils de la Generalitat.

Amb relació a la Casa Matter, Calvet ha indicat que es vol que "sigui la porta sud del Parc i que a més la puguem especialitzar amb algun dels valors afegits que hi tenim, en aquest cas la certificació Starlight". El conseller ha indicat que "és una certificació de molt valor afegit, ja que ens diu que tenim un dels cels més foscos i amb més capacitat d'observació de planetes d'Europa". L'objectiu, doncs, és que la Casa Matter, a banda de ser punt de recepció i entrada al parc, serveixi també per explicar aquest atractiu i acabi "ajudant a aportar més vida a la Vall Fosca".

En aquesta mateixa línia s'ha manifestat l'alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, que ha indicat que "l'entrada al parc ja està consolidada, però volem que aquesta seu física sigui una realitat, ja que representarà un desenvolupament econòmic molt important per al municipi i per al Pallars Jussà".

Per la seva banda, el president del Patronat del Parc Nacional, Josep Enric Llebot, ha destacat que aquesta nova seu permetria posar en valor el cel fosc de la zona. "Que el parc té uns paisatges magnífics i fa feina sobre conservació del medi és ben conegut", però hi ha altres valors com aquest cel nocturn que creu que encara no s'han donat tant a conèixer. Llebot també creu que el fet que la futura nova seu del parc estigui ubicada a l'entorn de la Central Hidroelèctrica li dona un punt singular i ajuda a entendre "les qüestions culturals lligades a l'ocupació prèvia del parc, que ens expliquem que aquí hi havia viscut gent i utilitzaven el territori de forma ancestral".

Per tal de poder habilitar l'edifici com a seu permanent del parc, l'arquitecte municipal de la Torre de Capdella, Marc Sentenac, calcula que caldran uns 700.000 euros. Ha explicat que "es farà una rehabilitació integral de la casa i únicament mantindrem l'estructura i l'originalitat de l'edifici". En aquest sentit, ha indicat que "traurem compartiments per fer espais més diàfans per permetre-hi zones d'exposició i espais polivalents". A més, també es farà accessible amb la col·locació d'un ascensor, ja que es tracta d'un edifici amb quatre plantes.