Pels grans reptes, un pressupost unànime

El pressupost municipal per un ajuntament és, amb tota seguretat, l'eina més important per tal de poder desplegar l'acció municipal. Amb el pressupost es defineix el pla, dotant de recursos cadascuna de les actuacions que es volen impulsar. L'equip de govern d'aquest ajuntament compta amb la majoria per aprovar o executar qualsevol altra acció, però creiem que amb els temps excepcionals que ens toca gestionar, era bàsic assolir un gran pacte municipal, i que hem aconseguit. Sens dubte, una fita que podríem considerar d'històrica.

Vull agrair als grups municipals haver-ho fet possible, han sigut moltes hores de feina i de negociació, però és que per això hi som. Estic convençut que si ho hem aconseguit és perquè el pressupost de partida que havíem elaborat des de l'equip de govern era gairebé el millor possible, i amb les diferents aportacions de cadascun dels grups, ha esdevingut el millor pressupost possible.

La prioritat d'aquest pressupost és poder ajudar la nostra ciutadania per tal de superar les crisis derivades del covid-19. A fi de tenir disponibilitat des de l'1 de gener, hem reduït al màxim les activitats del segon semestre, que en funció de la pandèmia, podem dotar amb la incorporació del romanent de tresoreria un cop liquidem el pressupost del 2020. D'aquesta manera hem aconseguit crear per fer front als efectes de la pandèmia, una bossa d'ajuts socials de 100.000 euros, i una altra per la reactivació econòmica de 100.000 euros més.

El pressupost contempla 510.000 euros per habitatge, amb l'objectiu de donar resposta a la problemàtica del nostre municipi en aquest àmbit. D'aquesta manera, aconseguirem disposar d'habitatge social i assequible, tant de propietat municipal com el que s'aconsegueixi mitjançant acords amb altres titulars, com ara propietaris o fundacions. Així mateix, el pressupost d'inici contemplava el projecte d'educadors de carrer, la finalitat del qual és que aquests professionals esdevinguin un referent per a la població juvenil i les entitats, treballant pel civisme, la millora i benestar de la població. Ampliem amb 200.000 euros la partida ja existent de 300.000 euros per la redacció del projecte per la residència i pisos de serveis per a la gent gran, una prioritat per aquest equip de govern. Una altra aposta important és la via pública, amb una dotació de 300.000 euros pel pla de mobilitat (voreres, carrers, camins escolars...). No puc detallar totes les accions i inversions del pressupost en aquest article, però vull destacar la pavimentació del carrer Major, la recuperació del PICURT, l'inici de les obres d'INEFC, la creació de l'espai del dol perinatal al cementiri, l'adequació de la tercera planta del Centre Cívic i l'adequació d'un aparcament a Castellciutat.

Com a responsable de l'àrea d'hisenda és una immensa satisfacció haver aconseguit el suport unànime per aquest pressupost, és mèrit de tothom, de l'equip de govern, de l'oposició i dels tècnics municipals, peça clau indispensable per haver realitzat un pressupost com aquest. Són temps complicats que requereixen el màxim de tothom, i tots hi hem posat el coll, és el que crec que ens demana la ciutadania, que intentem deixar les rivalitats polítiques a un costat i encarem els grans reptes amb grans acords.

Bones festes i, si us plau, un millor any per a tothom.