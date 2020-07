L'Alt Pirineu i Aran és l'única regió sense casos de covid-19 que preocupin a Salut

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran és l'única de Catalunya que no té cap municipi que preocupi al Departament de Salut per l'augment de contagis de covid-19. El Departament vigila una quarantena de municipis on s'hi ha detectat un increment de contagis de covid-19 els darrers dies, però cap d'ells es troba a la regió de l'Alt Pirineu i Aran. Els casos més propers se situen a l' Alt Berguedà i a les àrees de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Cal dir que el 80% dels casos notificats pel Govern són a la ciutat de Barcelona i a l'àrea metropolitana.