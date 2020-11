El Pirineu podria recuperar la mobilitat fronterera el 21 de desembre

La Generalitat ha donat a conèixer aquest migdia que el confinament perimetral de Catalunya s'aixecarà a partir del tercer tram, que entrarà en vigor, si tot va bé, el 21 de desembre. Això tindrà uns efectes força clars en diverses comarques pirinenques amb molta relació fronterera amb territoris veïns. En el cas de Cerdanya i l'Aran, però, caldrà veure quines mesures aplica en aquelles dates l'Estat francès, ja que encara que Catalunya aixequi el confinament perimetral, si França el manté, la situació no variarà gaire. El mateix passarà amb l'Alta Ribagorça i la Terreta, que hauran d'estar pendents de les decisions que prengui el govern aragonès, ja que actualment en aquella comunitat autònoma també hi ha decretat un confinament perimetral.

On sí que es notarà aquesta mesura serà a la frontera de la Farga de Moles, entre l'Alt Urgell i Andorra. Ja fa dies que, a una i altra banda de la frontera, es demana una flexibilització de les restriccions per tal de permetre la mobilitat entre ambdós territoris. Després de donar el pont de la Puríssima per perdut, des d'Andorra es veia amb gran preocupació la possibilitat de perdre també les festes de Nadal, si no podien arribar turistes al país. Amb les mesures anunciades aquest dijous per la Generalitat, i sempre que les dades epidemiològiques no empitjorin, Andorra salvaria in extremis la campanya de Nadal i la mobilitat quotidiana recuperaria la normalitat una mica abans del previst.

Tot i això, en la mateixa roda de premsa de presentació de les mesures, el vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès, ha afegit que els governs català i andorrà estan "en contacte per trobar la millor de les solucions" per facilitar la mobilitat entre els dos territoris. Una de les opcions que s'ha plantejat des del territori és que, igual que va passar en la desescalada de la primera onada, s'equipari Andorra a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran per tal que la mobilitat fronterera sigui possible abans del 21 de desembre.

L'Alta Ribagorça demana "una millor anàlisi pandèmica" del territori

Justament en les darreres hores la presidenta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Maria José Erta, s 'ha sumat a les crítiques dels seus homòlegs pirinencs i, en declaracions a l'ACN, ha demanat al Govern una "millor anàlisi pandèmica" del territori a l'hora d'aplicar els confinaments. En aquest sentit, ha insistit que són conscients que s'ha de prioritzar la salut, però ha afirmat que les noves mesures "ofeguen l'economia" de la zona. La presidenta comarcal ha dit que la prohibició d'entrada i sortida de Catalunya els "preocupa moltíssim" per la relació estreta que manté la Ribagorça amb l'Aragó. Presidents comarcals i alcaldes del Pirineu han demanat també que el confinament municipal de cap de setmana passi a ser ja de caràcter comarcal. Els representants polítics pirinencs consideren que és el que té més sentit en entorns rurals per garantir que la població té accés a aquells serveis que només hi ha a les capitals.